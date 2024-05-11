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體操／唐嘉鴻拚奧運奪金關鍵數字
第二度搶下奧運體操參賽門票的「亞洲貓王」唐嘉鴻，昨天回到母校台師大進行訓練並舉辦測試賽，在台師大師長以及現場超過20家媒體觀賽下，唐嘉鴻祭出奧運決賽套路，儘管在招牌的「貓跳」時出現掉槓失誤，但他仍對自己的狀態充滿信心，期待挑戰奧運奪金關鍵數字「15.350分」。
唐嘉鴻日前在攸關奧運積分的4站世界盃賽事中三度奪下單槓金牌，完成連續兩屆奧運取得參賽門票的任務，個人積分也位居世界第1，讓他今年在巴黎奧運的表現受到各界期待。
而昨天唐嘉鴻也在台師大的安排下於校內舉行測試賽，在現場超過20家媒體、近80人觀賽下，唐嘉鴻也拿出奧運決賽套路進行測試。儘管一度出現掉槓的狀況，但讓他直呼是一次很棒的壓力測試，也會利用下周前往東歐比賽和移訓時進行調整，希望以最佳狀態迎接奧運。
教練翁士航指出，唐嘉鴻目前平均分數都能落在15.000分以上，要晉級奧運決賽不會有太大問題，假使能達到日前在世界挑戰盃曾創下的15.350分，更將成為唐嘉鴻是否能挑戰金牌的關鍵分數。
唐嘉鴻則說：「還是想站上頒獎台，作為對支持我的人的回饋，為他們爭奪這一塊獎牌。」
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