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柔道／哈薩克柔道大滿貫鍍銀 楊勇緯專注備戰世錦賽

中央社／ 台北10日電

台灣「柔道男神」楊勇緯今天征戰哈薩克柔道大滿貫賽，在男子60公斤級以銀牌作收，教練劉文等透露，楊勇緯將繼續留下參加訓練營，備戰柔道世錦賽

持續積極爭取巴黎奧運積分，楊勇緯上個月前往香港征戰亞洲柔道錦標賽，也順利晉級金牌戰，可惜最後不敵日本新星中村太樹，以銀牌作收，無緣在媽媽到場的見證下，勇奪生涯首面亞錦賽金牌。

日前以教練身分參加全國大專院校運動會的楊勇緯，今天則切換為「選手模式」，征戰哈薩克柔道大滿貫賽的男子60公斤級，首輪輪空的他，在16強、8強戰皆祭出三角固，分別擊敗蒙古選手尼亞姆蘇倫（Mendsaikhan Nyamsuren）、義大利選手卡利諾（Andrea Carlino），順利殺進4強。

4強戰楊勇緯與亞塞拜然選手尤西福夫（AhmadYusifov）上演激戰，兩人一路鏖戰至黃金得分，在精彩破解對方的防守後，楊勇緯再度使出招牌的三角固，成功搶下金牌戰門票。

金牌戰面對俄羅斯名將阿卜杜拉耶夫（RamazanAbdulaev），楊勇緯在防守時被對手破壞重心，而且遭到關節技壓制，為了避免受傷，最後只能選擇投降，以銀牌結束本屆哈薩克柔道大滿貫賽。

教練劉文等接受中央社採訪時提到，其實楊勇緯的狀況不錯，不過被阿卜杜拉耶夫逮到機會施展關節技，並提到楊勇緯本週將留在哈薩克參加訓練營，全力備戰接下來在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行的世界柔道錦標賽，衝刺奧運積分。

另外，柔道女將林真豪、「柔道女王」連珍羚今天也都有出賽，其中，連珍羚在女子57公斤級在8強戰落敗，落入敗部復活賽再不敵土庫曼小將帕達耶娃（Maysa Pardayeva），以第7名作收。

世錦賽 楊勇緯 連珍羚

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