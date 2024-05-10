體操／「亞洲貓王」唐嘉鴻返台師大訓練 克服傷痛備戰奧運

「亞洲貓王」唐嘉鴻接續在體操世界盃開羅站、科特布斯站、杜哈站中奪金，以決賽第一名，總積分90分大滿貫，提前拿下奧運門票。唐嘉鴻今天重返母校台師大進行訓練，積極備戰巴黎奧運。

唐嘉鴻在2023年時發生阿基里斯腱斷裂的意外，僅休養兩個月，就在全大運體操吊環資格賽復出，半年後隨即在國際賽中，以14.950高分摘下金牌，走出受傷陰霾。除了憑藉自身努力，台師大運動科學團隊也功不可沒。

為訓練唐嘉鴻的穩定度，迎接即將到來的巴黎奧運，台師大除了透過科技工具輔助，利用慣性感測器，搜集單槓動作時腰部、雙腳的加速度，並配合影像分析，監控空中轉體、落地時的動作技術與衝擊力，最後的秘密武器，就是營造真實的比賽氛圍，讓選手盡快適應場上的高壓環境。

唐嘉鴻表示教練翁士航不只教技術，更多的是做人處事、品格教育，當受傷被迫停賽時，一路相伴挺過開刀、復健，心理狀態上也給予許多支持，當然還有團隊重要夥伴黃金計畫主持人台師大教授陳美燕、防護員范絜婷、訓練員陳宜翔、行政管理麥劉湘涵共同打造運動科學的實務訓練環境，提升奪牌希望。

唐嘉鴻特別感謝母校台師大，自己因為長年練體操，身上大小傷勢不斷，母校花費許多研究心力，給予每一位選手因材施教的訓練方法，他因培訓受傷時，教練評估要返校休養，師大也二話不說提供設備、場地後援，以及師長們的暖心聲援，讓他在最熟悉的師大體育館，感受無比溫暖，度過療傷最難熬時期，給予心中最大的安定。

唐嘉鴻此次返回台灣預計休息三週，這段期間會待在台師大練習，並配合台師大運動科學團隊，然後繼續以賽代訓，專心備戰巴黎奧運。

唐嘉鴻特別感謝母校台師大，自己因為長年練體操，身上大小傷勢不斷，母校花費許多研究心力，給予每一位選手因材施教的訓練方法，他因培訓受傷時，教練評估要返校休養，師大也二話不說提供設備、場地後援。記者季相儒／攝影

唐嘉鴻此次返回台灣預計休息三週，這段期間會待在台師大練習，並配合台師大運動科學團隊，然後繼續以賽代訓，專心備戰巴黎奧運。記者季相儒／攝影

「亞洲貓王」唐嘉鴻接續在體操世界盃開羅站、科特布斯站、杜哈站中奪金，以決賽第一名，總積分90分大滿貫，提前拿下奧運門票。記者季相儒／攝影

唐嘉鴻（右三）的團隊成員有體能訓練師陳宜翔（左2）、運動傷害防護員范絜婷（左1）、行政麥劉湘涵（右2）、黃金計畫主持人陳美燕教授（右1）、教練翁士航（左3）。記者季相儒／攝影

唐嘉鴻在2023年時發生阿基里斯腱斷裂的意外，僅休養兩個月，就在全大運體操吊環資格賽復出，半年後隨即在國際賽中，以14.950高分摘下金牌，走出受傷陰霾。除了憑藉自身努力，台師大運動科學團隊也功不可沒。記者季相儒／攝影