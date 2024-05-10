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羽球／全國團體錦標賽開打 366支隊伍屏東切磋

中央社／ 屏東縣10日電
113年全國羽球團體錦標賽10日在屏東縣立體育館開打，屏東縣長周春米（左5）為地主隊大同高中國中部選手加油。（屏東縣政府提供）中央社 中央通訊社
113年全國羽球團體錦標賽10日在屏東縣立體育館開打，屏東縣長周春米（左5）為地主隊大同高中國中部選手加油。（屏東縣政府提供）中央社 中央通訊社

全國羽球團體賽今天在屏東縣立體育館開打，由屏東縣長周春米擲幣開球，賽事為期10天，共計366支隊伍、4599人參賽。

周春米接受媒體聯訪表示，屏東張開雙手熱情擁抱大家，近年屏東體育場館修繕良好，許多體育盛事在此舉辦，祝福所有參賽選手在屏東打出好成績。

周春米說，屏東縣立體育館可容納10面羽球場地，是全國最大的優質羽球比賽場地，屏東已連續3年辦理全國羽球團體錦標賽，獲得許多正面口碑，今年報名隊伍數量增加，勢必在南台灣帶動另一波羽球熱潮。

113年全國羽球團體錦標賽10日在屏東縣立體育館開打，縣長周春米（右2）受邀擔任擲幣開球嘉賓。（屏東縣政府提供）中央社 中央通訊社
113年全國羽球團體錦標賽10日在屏東縣立體育館開打，縣長周春米（右2）受邀擔任擲幣開球嘉賓。（屏東縣政府提供）中央社 中央通訊社

屏東縣政府體育發展中心表示，今年逢奧運年不比甲組，但仍有不少高中勁旅如勇源治平、合庫泰北高中、西苑高中、亞柏雄中及中租大同等優秀隊伍參賽。

依屏東體發中心新聞稿，民國113年全國羽球團體賽共分為男、女乙組、高男、高女、國男、國女、小男及小女等8個組別，總計有366支隊伍，4599名隊職員選手參賽。

今年賽事從10日至19日在屏東縣立體育館進行，主辦單位提供球賽轉播，讓無法到場支持的民眾也能透過線上為選手加油。

周春米 體育

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