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田徑／田協赴大連慰勞馬皓瑋 盼台灣公開賽再創佳績

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華田徑協會秘書長王景成（右二）、副秘書長邱為榮（左二）前往大連慰勞鉛球好手馬皓瑋（中）。圖／中華田徑協會提供
中華田徑協會秘書長王景成（右二）、副秘書長邱為榮（左二）前往大連慰勞鉛球好手馬皓瑋（中）。圖／中華田徑協會提供

杭州亞運男子鉛球國手馬皓瑋，近期前往中國大陸遼寧大連田徑訓練基地進行移訓，中華民國田徑協會秘書長王景成、副秘書長邱為榮、訓練組副組長黃維凡也在今天前往慰勞，期待他能再創佳績。

馬皓瑋去年4月曾在喬治亞大學田徑邀請賽擲出19公尺22的佳績，改寫我國歷年第二傑與生涯最佳紀錄，並在5月的台灣國際田徑公開賽擲出生涯次佳的19公尺16，而去年征戰杭州亞運會，最終馬皓瑋也以18公尺91的第6名成績作收。

而馬皓瑋近3個月則是前往大連田徑訓練基地進行移訓，且成績持續穩定成長，而田協秘書長王景成、副秘書長邱為榮、訓練組副組長黃維凡今天也前往慰勞馬皓瑋，並期待他6月1日回國參加台灣國際田徑公開賽，再創個人最佳成績。

亞運 喬治 田徑

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