射擊／世界盃巴庫站 李孟遠定向飛靶名列第5
台灣選手李孟遠今晚在射擊世界盃巴庫站男子定向飛靶決賽登場，關鍵時刻連續錯過3個泥盤，最終僅射下24分，以第5名作收，接下來將參加6月義大利世界盃，繼續備戰巴黎奧運。
李孟遠去年亞洲射擊錦標賽為台灣射下巴黎奧運男子定向飛靶門票，本季首站從亞洲飛靶錦標賽出發，一舉摘金，這次前進亞塞拜然征戰世界盃巴庫站，繼續以賽代訓。
男子定向飛靶資格賽分成5輪進行，取前6名晉級，李孟遠第2、4輪都繳出滿靶成績，以總分122分、排名第5闖進決賽。
6名晉級選手在決賽先射20發後，將產生第6名，隨後每10發淘汰1人，直到金牌產生，李孟遠決賽時一度位居前段班，但隨後一連漏掉3個泥盤，無緣頒獎台，拿下第5名。
談到決賽遇到亂流，李孟遠坦言，自己也嚇一跳，當時因為場地光線緣故，「有點掌握不好，想了一下就都漏了」。
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