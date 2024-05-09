角力／奧運資格賽張惠慈帶傷拚 謝孟軒16強有硬仗
巴黎奧運角力世界區資格賽明天在土耳其展開女子組賽事，台灣女將張惠慈將帶傷上陣，同樣力拚門票的謝孟軒，若通過首戰，16強將遭遇到亞塞拜然的4屆奧運獎牌得主史塔尼克。
在土耳其舉行的巴黎奧運角力世界區資格賽是各國好手自力爭取門票最後機會，台灣選手張惠慈、謝孟軒在4月的亞洲區資格賽失利後，重振旗鼓，期盼能首度站上五環殿堂。
張惠慈先前亞洲區資格賽預賽傷了膝蓋，影響後續發揮，最終在4強止步，與門票擦身而過，傷勢復原進度成為她能否再戰世界區資格賽最大變數。
張惠慈接受中央社記者訪問時表示，由於傷勢疼痛感有減少，今天在與教練討論後決定參賽，將出戰女子76公斤級賽事。
女子組前3名選手才能搭上奧運列車，而張惠慈首戰對手將是德國選手雷德爾特（Francy Raedelt）。
謝孟軒則將在女子50公斤級登場，首戰將與西班牙選手戈尼（Aintzane Gorria Goni）交手，晉級16強後將碰上頭號種子、亞塞拜然選手史塔尼克（MariyaStadnik），對手來頭不小，連4屆登上奧運頒獎台，共獲得2銀2銅。
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