四大主題為主軸 運科論壇暨科技嘉年華首度登場

桃園市政府體育局攜手平鎮國民運動中心舉辦為期兩天的運動盛事，將集結運動科學訓練領域的專家學者、運動員、教練以及對運動科技感興趣的民眾，共同探索運動科學的最新發展和運動科技的應用，由桃園市政府體育局指導的「2024桃園運動科學論壇暨運動科技嘉年華」即將於5月25、26日在桃園市平鎮國民運動中心隆重登場，為桃園市運動界帶來一場全新的體驗。

論壇將邀請來自全台各地的基層運動團隊教練和國內知名專家學者，共同探討運動科學對運動員的支援與資源，論壇以「運動檢測」、「運動表現」、「運動醫學」、「心理調控」四大主題為主軸，透過專家學者獨特的見解與經驗，參與者能深入探討實務應用與未來趨勢，建立雙向的交流平台，促進台灣運動科學的發展。

除了論壇，活動還將舉辦運動科技嘉年華，以嘉年華的形式展現各種運動科技的應用，民眾可以體驗光動反應、智能羽球、科技武術等六大遊戲關卡。完成闖關者還有機會抽到價值2萬元大獎，這將是一場集運動、科技和娛樂於一身的盛會，讓參與者感受運動科技的魅力。

本次活動特別邀請「運動訓練學博士」黃柏芳、「運動國手的最佳醫療守護神」林瀛洲、「籃壇3000分俱樂部跑籃王子」楊哲宜及「國家對御用肌力體能訓練師」翁明嘉博士等重量級嘉賓，擔任論壇各主題的引言人，眾星雲集，千萬不要錯過。