射擊／運動靶場庫房檢查開跑 完善射擊運動培育環境

為完善射擊運動培育環境，教育部體育署推動「射擊運動槍枝彈藥全程強化管理」策進作為，將於今年5月17日至6月24日進行射擊運動團體槍枝彈藥檢查，將會同內政部警政署抽檢22個射擊運動團體所使用的12個靶場及槍彈庫房，並實地檢核射擊運動槍枝彈藥入庫管理到廢彈銷毀的執行程序，以確保射擊運動符合我國槍枝彈藥管制政策。

我國近年國際射擊運動成績卓越，在巴黎奧運射擊項目已取得7席參賽資格，寫下奧運射擊競賽參賽人數最多的紀錄，也是目前為止我國參加巴黎奧運選手人數最多的運動團隊。

體育署為建構射擊運動持續發展的環境，優化射擊運動槍枝管理效益，自去年起與內政部警政署共同推動「射擊運動槍枝彈藥全程強化管理」作業，流程分為申請核配、進口許可、海關查驗、清點入庫及使用查核等5階段，並結合體育署已建置的射擊運動槍枝彈藥流向管理系統，將射擊運動槍彈從入庫管理到彈藥銷毀，進行全方位監管，不僅提高射擊運動團體的管理效率，更有效地確保了運動員的安全和訓練品質。

另為強化靶場庫房全天候管理及監控，目前強制各地靶場及庫房必須建置網路遠端即時錄影監控設備，同時提供庫房所在地直轄市、縣（市）警察局得經由網路連結行使監控功能。

「射擊運動槍枝彈藥全程強化管理」的措施，同時提高地方政府參與的角色，讓地方主管機關從申請核配的程序就能依區域發展需求提供審核意見，切實掌握地方射擊運動發展條件；進而推動及輔導地方射擊運動發展責任，從基層扎根射擊運動人才培育工作。

體育署表示，針對各靶場庫房需要改善或提升的部分，將限期各管理單位進行改善，如有改善情形未符合要求者，將請地方主管機關暫停其場地及射擊團體運作，並檢討該團體下一年度彈藥核配數量。

我國為槍枝彈藥管制國家，體育署辦理槍枝彈藥庫房檢查係基於射擊運動的管理，同時也在合乎法令規範下，積極培育優秀射擊運動選手，未來將持續加強槍枝彈藥的安全管理，建構優質射擊運動選手培育環境。