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網球／苗栗小將曾彥嘉 U14亞洲青少年錦標賽奪1金1銀佳績

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文華國小六年級網球小將曾彥嘉參加今年亞洲U14國際青少年網球錦標賽，在馬來西亞檳城站勇奪單打冠軍及雙打亞軍的佳績。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文華國小六年級網球小將曾彥嘉參加今年亞洲U14國際青少年網球錦標賽，在馬來西亞檳城站勇奪單打冠軍及雙打亞軍的佳績。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣文華國小六年級網球小將曾彥嘉在四維膠帶盃學童網球錦標賽榮獲8連霸佳績，多次選入中華代表隊國手，這次代表國家參加2024亞洲U14國際青少年網球錦標賽馬來西亞檳城站，勇奪單打冠軍及雙打亞軍的佳績，為台灣、苗栗爭光。

曾彥嘉說，他之前參加比賽常感覺體力不足，因此請父親帶他練體能，每天早上6點半就開始跟父親一起練習體能，放學後再利用2小時練習，這次出國比賽就感覺體力好多了，未來期許自己能成為職業球員，更期待能跟他的偶像「納達爾」一樣，成為厲害的職業球員。

他的教練呂志遠表示，曾彥嘉的抗壓性，還有在球場上的專注力，都與其他小朋友不同，這也是他今年有好成績的因素之一。

苗栗縣長鍾東錦強調，縣府致力落實體育扎根計畫，培訓各項體育團隊，更鼓勵高中以下學校優秀運動選手留縣培訓，持續補助培訓經費，縣府也積極爭取在地企業贊助經費或認養，希望苗栗縣運動表現持續發展，期許曾彥嘉能繼續秉持「堅持到底」的運動家精神，在未來比賽有更好表現，早日達成屬於自己的夢想。

苗栗縣文華國小六年級網球小將曾彥嘉參加今年亞洲U14國際青少年網球錦標賽，在馬來西亞檳城站勇奪單打冠軍及雙打亞軍的佳績。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文華國小六年級網球小將曾彥嘉參加今年亞洲U14國際青少年網球錦標賽，在馬來西亞檳城站勇奪單打冠軍及雙打亞軍的佳績。圖／苗栗縣政府提供

納達爾 運動家

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