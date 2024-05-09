網球／苗栗小將曾彥嘉 U14亞洲青少年錦標賽奪1金1銀佳績

苗栗縣文華國小六年級網球小將曾彥嘉在四維膠帶盃學童網球錦標賽榮獲8連霸佳績，多次選入中華代表隊國手，這次代表國家參加2024亞洲U14國際青少年網球錦標賽馬來西亞檳城站，勇奪單打冠軍及雙打亞軍的佳績，為台灣、苗栗爭光。

曾彥嘉說，他之前參加比賽常感覺體力不足，因此請父親帶他練體能，每天早上6點半就開始跟父親一起練習體能，放學後再利用2小時練習，這次出國比賽就感覺體力好多了，未來期許自己能成為職業球員，更期待能跟他的偶像「納達爾」一樣，成為厲害的職業球員。

他的教練呂志遠表示，曾彥嘉的抗壓性，還有在球場上的專注力，都與其他小朋友不同，這也是他今年有好成績的因素之一。