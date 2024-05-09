快訊

昔疫情時患難見真情 今立陶宛恐扛不住中國大陸壓力

5月運勢大開！財運好到讓人眼紅「3生肖」滾滾進帳、不富不行

涉人頭詐領17萬助理費！美女議員媽媽、阿姨、妹妹同被起訴

花式滑冰／曾奪兩屆奧運獎牌 日本名將宇野昌磨將退休

中央社／ 東京9日綜合外電報導
26歲的日本花式滑冰男子選手宇野昌磨今天在社群媒體Instagram（IG）宣布將退休。 美聯社
26歲的日本花式滑冰男子選手宇野昌磨今天在社群媒體Instagram（IG）宣布將退休。 美聯社

26歲的日本花式滑冰男子選手宇野昌磨今天在社群媒體Instagram（IG）宣布將退休。他曾於2018年在平昌冬奧個人賽奪銀，2022年北京冬奧個人賽鍍銅，成績亮眼。

宇野今天透過IG表示，「我已經決定退休。對於至今一直支持我運動員生涯的大家，深深表達謝意」。

他說自己5歲開始接觸滑冰，很感激能持續從事這項運動21年並擁有絕佳的運動生涯。

宇野表示，5月14日將召開退休記者會，屆時會向外界說明自身想法以及日後的規劃。

日媒Sponichi Annex報導，宇野目前26歲，1997年12月17日出生於名古屋市，5歲開始滑冰，曾奪下2015年世界青少年花式滑冰錦標賽個人賽金牌。

他轉成人組之後戰績輝煌，拿下2018年平昌冬奧個人賽銀牌、2022年北京冬奧個人賽銅牌，並在2022年與2023年的世界滑冰錦標賽（世錦賽）二連霸。

此外，宇野2016年4月獲得國際滑冰總會（ISU）認證，為史上第一位在比賽中完成4圈後內點冰跳（flipjump，菲力普跳）的選手。

世錦賽 冬奧 花式滑冰

延伸閱讀

奧運聖火經12天航行終登陸法國！15萬人塞爆馬賽港口見證

日國會議員520慶賀團 人數成長3倍創新高

全大運田徑／傷後2度拚賽 林昱堂跳遠奪金

奧運／創紀錄就給百萬獎金！王楊嬌體育賽事創紀錄獎挺國手

相關新聞

影／2025雙北世界壯年運動會 吉祥物「壯寶」亮相

由台北市、新北市共同主辦的「2025 雙北世界壯年運動會」，上午在台北市政府舉行「吉祥物亮相」記者會。由台北市長蔣萬安與...

花式滑冰／曾奪兩屆奧運獎牌 日本名將宇野昌磨將退休

26歲的日本花式滑冰男子選手宇野昌磨今天在社群媒體Instagram（IG）宣布將退休。他曾於2018年在平昌冬奧個人賽...

宏道基金會再成功媒合 王子維、賴主恩獲100萬元贊助金

財團法人宏道運動發展基金會又成功媒合兩家企業贊助兩位選手，分別是新潤建設機構董事長黃文辰贊助羽球選手王子維及熱心企業家贊...

全大運田徑／傷後2度拚賽 林昱堂跳遠奪金

去年田徑亞錦賽飛出8公尺40全國男子跳遠紀錄，台灣體大田徑好手林昱堂昨天113年全大運壓軸日上陣，沒意外以7公尺78助「...

桌球／WTT大滿貫賽 鄭怡靜無緣女單8強

WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽，台灣桌球女將鄭怡靜今天出戰女單16強戰，可惜以7比11、10比12、9比11不敵日本女將早田...

奧運／創紀錄就給百萬獎金！王楊嬌體育賽事創紀錄獎挺國手

巴黎奧運倒數79天，中華代表團持續壯大，且除國人熟悉的羽球、舉重等種類，今年更有多個體育項目為台灣選手首次獲得奧運資格，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。