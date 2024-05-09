花式滑冰／曾奪兩屆奧運獎牌 日本名將宇野昌磨將退休
26歲的日本花式滑冰男子選手宇野昌磨今天在社群媒體Instagram（IG）宣布將退休。他曾於2018年在平昌冬奧個人賽奪銀，2022年北京冬奧個人賽鍍銅，成績亮眼。
宇野今天透過IG表示，「我已經決定退休。對於至今一直支持我運動員生涯的大家，深深表達謝意」。
他說自己5歲開始接觸滑冰，很感激能持續從事這項運動21年並擁有絕佳的運動生涯。
宇野表示，5月14日將召開退休記者會，屆時會向外界說明自身想法以及日後的規劃。
日媒Sponichi Annex報導，宇野目前26歲，1997年12月17日出生於名古屋市，5歲開始滑冰，曾奪下2015年世界青少年花式滑冰錦標賽個人賽金牌。
他轉成人組之後戰績輝煌，拿下2018年平昌冬奧個人賽銀牌、2022年北京冬奧個人賽銅牌，並在2022年與2023年的世界滑冰錦標賽（世錦賽）二連霸。
此外，宇野2016年4月獲得國際滑冰總會（ISU）認證，為史上第一位在比賽中完成4圈後內點冰跳（flipjump，菲力普跳）的選手。
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