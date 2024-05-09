快訊

客戶到銀行辦事到一半「長毛貓突然從窗口流出」員工曝牠真的是來工作的

證件拿出來！ 2024母親節樂園優惠快追 2大樂園「媽媽免費」、這1家「只要1元」

影／中彰交界溪尾大橋驚見2鴕鳥逛大街 警民聯手圍起來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏道基金會再成功媒合 王子維、賴主恩獲100萬元贊助金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王子維（右）獲得新潤建設機構董事長黃文辰贊助。圖／宏道基金會提供
王子維（右）獲得新潤建設機構董事長黃文辰贊助。圖／宏道基金會提供

財團法人宏道運動發展基金會又成功媒合兩家企業贊助兩位選手，分別是新潤建設機構董事長黃文辰贊助羽球選手王子維及熱心企業家贊助拳擊選手賴主恩，兩位選手各獲得100萬元贊助金。 

新潤建設機構成立17年來，一直在默默熱心公益，董事長黃文辰每年捐款幫助弱勢團體，這次投入支持體育，是因為自己也喜歡運動，關注賽事，再加上看到林鴻道長期在體育這塊的奉獻跟熱忱，所以覺得自己也應該出一份力，讓台灣的體育運動更上高峰。至於會選擇羽球選手王子維的原因除了覺得他是個很謙虛很上進的選手，另外就是兒子愛打羽球，認為愛運動的小孩不會變壞，身體也會好。 

王子維剛結束湯姆斯盃回台，這次中華羽球男團創下隊史最佳紀錄，王子維送上自己征戰時的球拍感謝黃文辰對他的贊助支持，王子維表示，這次湯姆斯盃的賽果大家都很感動，他也很久沒有那種緊張、激動的情緒，他會把這次的感覺繼續維持，羽球這條路他不會放棄，現在獲得100萬元的贊助，這筆費用可以讓他聘請防護員陪著他到處爭戰，他可以更無後顧之憂地繼續努力。 

賴主恩（右）在宏道基金會媒合下獲得熱心企業家贊助。圖／圖／宏道基金會提供
賴主恩（右）在宏道基金會媒合下獲得熱心企業家贊助。圖／圖／宏道基金會提供

在去年杭州亞運男子拳擊63.5公斤級奪銀的賴主恩，今年將是他繼2016里約奧運後，再次踏上運動員的最高賽事殿堂，賴主恩表示，非常感謝林鴻道主席幫他找到企業贊助，讓他可以在訓練上有更大的支持。他強調，經歷過2016年里約奧運後的低潮跟無助，現在已經更穩重、更懂事，這次的巴黎奧運他會心無雜念地去比賽，好好完成賽事，把獎牌帶回。

宏道基金會董事長林鴻道表示，這已經是宏道基金會媒合企業贊助優秀選手的第10位和11位，由衷感謝所有熱心的企業朋友對體育及選手的支持。

林鴻道指出，王子維這麼多年在羽球場上的奮戰與成就大家都看在眼中，希望他還能有更好的表現。至於賴主恩在經歷過里約奧運至今，一直堅持著自己的拳擊路，去年杭州亞運的奪銀牌令人亮眼，希望他能延續這股氣勢到巴黎奧運。

林鴻道最後也強調，其實贊助的企業都沒有要求回饋，但希望獲得贊助的選手們都能懂得感恩，不定期跟企業主分享自己的近況跟賽事成績，讓彼此的關係更緊密。

王子維 羽球 賴主恩

延伸閱讀

湯優盃／遭印尼直落3 中華隊無緣決賽仍寫新猷

羽球／湯姆斯盃中華輕取捷克 預賽2連勝提前晉8強

西班牙羽賽／周天成、王子維無緣男單冠軍戰

西班牙羽賽／周天成、王子維挺進男單4強 有望決賽會師

相關新聞

影／2025雙北世界壯年運動會 吉祥物「壯寶」亮相

由台北市、新北市共同主辦的「2025 雙北世界壯年運動會」，上午在台北市政府舉行「吉祥物亮相」記者會。由台北市長蔣萬安與...

宏道基金會再成功媒合 王子維、賴主恩獲100萬元贊助金

財團法人宏道運動發展基金會又成功媒合兩家企業贊助兩位選手，分別是新潤建設機構董事長黃文辰贊助羽球選手王子維及熱心企業家贊...

全大運田徑／傷後2度拚賽 林昱堂跳遠奪金

去年田徑亞錦賽飛出8公尺40全國男子跳遠紀錄，台灣體大田徑好手林昱堂昨天113年全大運壓軸日上陣，沒意外以7公尺78助「...

桌球／WTT大滿貫賽 鄭怡靜無緣女單8強

WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽，台灣桌球女將鄭怡靜今天出戰女單16強戰，可惜以7比11、10比12、9比11不敵日本女將早田...

奧運／創紀錄就給百萬獎金！王楊嬌體育賽事創紀錄獎挺國手

巴黎奧運倒數79天，中華代表團持續壯大，且除國人熟悉的羽球、舉重等種類，今年更有多個體育項目為台灣選手首次獲得奧運資格，...

輕艇／吳少璿首闖奧運 使命感更重

台灣輕艇激流標竿好手吳少璿從去年杭州亞運摘銅，到亞錦賽取得巴黎奧運席次，今年夏天將迎接首度奧運之旅，他今天表示，現在感受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。