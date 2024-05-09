宏道基金會再成功媒合 王子維、賴主恩獲100萬元贊助金

財團法人宏道運動發展基金會又成功媒合兩家企業贊助兩位選手，分別是新潤建設機構董事長黃文辰贊助羽球選手王子維及熱心企業家贊助拳擊選手賴主恩，兩位選手各獲得100萬元贊助金。

新潤建設機構成立17年來，一直在默默熱心公益，董事長黃文辰每年捐款幫助弱勢團體，這次投入支持體育，是因為自己也喜歡運動，關注賽事，再加上看到林鴻道長期在體育這塊的奉獻跟熱忱，所以覺得自己也應該出一份力，讓台灣的體育運動更上高峰。至於會選擇羽球選手王子維的原因除了覺得他是個很謙虛很上進的選手，另外就是兒子愛打羽球，認為愛運動的小孩不會變壞，身體也會好。

王子維剛結束湯姆斯盃回台，這次中華羽球男團創下隊史最佳紀錄，王子維送上自己征戰時的球拍感謝黃文辰對他的贊助支持，王子維表示，這次湯姆斯盃的賽果大家都很感動，他也很久沒有那種緊張、激動的情緒，他會把這次的感覺繼續維持，羽球這條路他不會放棄，現在獲得100萬元的贊助，這筆費用可以讓他聘請防護員陪著他到處爭戰，他可以更無後顧之憂地繼續努力。

賴主恩（右）在宏道基金會媒合下獲得熱心企業家贊助。圖／圖／宏道基金會提供

在去年杭州亞運男子拳擊63.5公斤級奪銀的賴主恩，今年將是他繼2016里約奧運後，再次踏上運動員的最高賽事殿堂，賴主恩表示，非常感謝林鴻道主席幫他找到企業贊助，讓他可以在訓練上有更大的支持。他強調，經歷過2016年里約奧運後的低潮跟無助，現在已經更穩重、更懂事，這次的巴黎奧運他會心無雜念地去比賽，好好完成賽事，把獎牌帶回。

宏道基金會董事長林鴻道表示，這已經是宏道基金會媒合企業贊助優秀選手的第10位和11位，由衷感謝所有熱心的企業朋友對體育及選手的支持。

林鴻道指出，王子維這麼多年在羽球場上的奮戰與成就大家都看在眼中，希望他還能有更好的表現。至於賴主恩在經歷過里約奧運至今，一直堅持著自己的拳擊路，去年杭州亞運的奪銀牌令人亮眼，希望他能延續這股氣勢到巴黎奧運。

林鴻道最後也強調，其實贊助的企業都沒有要求回饋，但希望獲得贊助的選手們都能懂得感恩，不定期跟企業主分享自己的近況跟賽事成績，讓彼此的關係更緊密。