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全大運田徑／傷後2度拚賽 林昱堂跳遠奪金

聯合報／ 記者曾思儒／台中報導
國內男子跳遠紀錄保持人林昱堂，全大運最終日以7公尺78為台體大留下金牌。圖／113年全大運執委會提供
國內男子跳遠紀錄保持人林昱堂，全大運最終日以7公尺78為台體大留下金牌。圖／113年全大運執委會提供

去年田徑亞錦賽飛出8公尺40全國男子跳遠紀錄，台灣體大田徑好手林昱堂昨天113年全大運壓軸日上陣，沒意外以7公尺78助「地主」留下金牌，為7月巴黎奧運再添助力。

林昱堂去年亞錦賽驚天一跳不但摘下金牌，全國紀錄、巴黎奧運門票一併到手，但今年農曆年前發現左腳阿基里斯腱撕裂傷，休息超過2個月，上月底大陸鑽石聯賽才迎接本季首站，全大運成復出第二場大賽。

雖然不習慣一早登場的賽程，林昱堂仍然以第三跳的7公尺78拿下金牌，他認為時間適應也是不錯經驗，「因為準備巴黎奧運，去那裡有時差，（這場）就當作調整時差和助跑的比賽。」

林昱堂提到，先前鑽石聯賽發現助跑要再調整，全大運有達到測試和修正的設定，接續赴大阪參賽和6月初的台灣國際邀請賽會繼續努力，目標奧運前跳出更穩定的成績。

創校63年的台體大今年第6度承辦全大運，共有3項、6人次破全國紀錄，以及35項、64人次破大會紀錄。大會共頒發出541面金牌，台北市大以92金、72銀、55銅在獎牌榜笑傲群雄，「地主」台體大笑納90金、57銀、60銅居次，國體大以47金、52銀、58銅排名第3。

昨天閉幕典禮上，台體大校長許光麃在體育署長鄭世忠見證下，將全大運會旗交接給明年承辦全大運的長榮大學校長李泳龍，和全國好手相約明年台南再見。

全大運 巴黎奧運 林昱堂 金牌

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