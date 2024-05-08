桌球／WTT大滿貫賽 鄭怡靜無緣女單8強

中央社／ 台北8日電
台灣桌球女將鄭怡靜。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
台灣桌球女將鄭怡靜。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽，台灣桌球女將鄭怡靜今天出戰女單16強戰，可惜以7比11、10比12、9比11不敵日本女將早田希娜，無緣搶下8強門票。

沙烏地阿拉伯大滿貫賽屬於世界桌球職業大聯盟（WTT）系列賽頂級賽事，總獎金高達200萬美元（約新台幣6500萬元），而台灣女將鄭怡靜昨天與李昱諄搭檔的女雙，卻在16強提前落敗，只能專注在接下來的女單賽事。

前役擊敗韓國削球名將徐孝元後，世界排名第12名的鄭怡靜順利挺進女單16強，今天則是強碰世界排名第5名的「日本一姐」早田希娜，首局鄭怡靜先取得2比0領先，然而卻陷入被對手連得9分的亂流，雖然化解3個局點，但仍以7比11讓出。

次局幾乎處於落後的鄭怡靜，並未輕言放棄，甚至三度扳平戰局，包含後段化解2個局點，追成10比10平手，可惜接下來又連丟2分，以10比12讓早田希娜取得聽牌優勢。

進入關鍵的第3局，鄭怡靜一開始即陷入1比6大幅度落後，但她再度開啟「追分模式」，一路拚到9比9平手，沒想到回擊出界，導致最後以9比11落敗，無緣晉級女單8強。

大聯盟 桌球 鄭怡靜

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