奧運／創紀錄就給百萬獎金！王楊嬌體育賽事創紀錄獎挺國手

巴黎奧運倒數79天，中華代表團持續壯大，且除國人熟悉的羽球、舉重等種類，今年更有多個體育項目為台灣選手首次獲得奧運資格，包括輕艇競速、男子輕艇激流和男子拳擊71公斤級等項目，今天拳擊好手甘家葳和輕艇國手吳少璿和賴冠傑難得同台，一同出席「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」記者會的3人也相約，要一起登上巴黎奧運搬獎台。

公益信託王楊嬌信望愛基金今天攜手財團法人大眾教育基金會舉辦「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」媒體發布會，會中宣布，只要在奧運或帕運中創下台灣運動紀錄的選手就能得獎，符合條件資格者更能獲得百萬元獎金，且未設有名額上限，希望透過此創紀錄獎，向所有選手表達支持，並期望更多人一起關注在不同體育項目中台灣選手的精彩表現。

創紀錄獎發起人簡民惠說明獎項的成立契機，「東京奧運期間，中華隊取得了亮眼的成績，獎牌數突破歷史新高，我們也看到一些非強勢的體育項目，在選手不懈的努力和挑戰自我下，不斷突破台灣的最佳紀錄。我們認為不僅是奪牌值得慶祝，只要是創下台灣紀錄的選手，我們就應該大聲地喝采，讓選手知道，你們都是台灣的驕傲。『創紀錄獎』希望為所有的台灣第一祝賀，期待所有台灣選手，無論最終是否能站上國際頒獎台上，都能堅持不懈，超越自我，為台灣體育創新紀錄！」

創紀錄獎的領獎條件設定，是不管最終能否站在國際的頒獎台上，只要破台灣紀錄的運動選手就得獎，獎金最高達100萬新台幣。

今天記者會特別邀請奧運拳擊國手甘家葳、奧運輕艇激流國手吳少璿以及奧運輕艇競速國手賴冠傑到場分享破紀錄的心路歷程，投身較冷門運動的吳少璿分享說：「這次的計劃對於像我們這樣相對冷門運動的選手來說是有很大幫助的，可以讓更多人看見我們，幫助我們獲得更多關注，環境對輕艇能有正向變化，使選手們能更無後顧之憂地進行訓練，培養能與各國好手競爭的實力。」

幫助台灣首獲男子71量級資格的拳擊好手甘家葳也分享：「拳擊這個項目倚靠了很多前輩『打』出名聲，現在才獲得比較多關注，而我們就是頂著全台灣的關注去奧運，若沒有得牌真的會有種辜負大家的感覺，對於運動員的心理負擔很大，尤其是只差一點就獲牌的名次，因此這個獎項也能帶給我們心理的支持，知道我們的努力沒有白費，可以再更努力、再戰下一次的舞台。」

談到備戰奧運的近況，奧運輕艇競速選手賴冠傑表示，台灣比較沒有這麼多適合的訓練場域，「未來如果能夠有百萬獎金的幫助，爭取更多訓練機會，對於輕艇的發展也可以更有幫助。」

3人都是初次當選奧運奧手，不約而同此突破自我成績為目標，更互相勉勵，相約奧運頒獎台上見 。