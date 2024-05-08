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輕艇／吳少璿首闖奧運 使命感更重

中央社／ 台北8日電
吳少璿。 中新社
吳少璿。 中新社

台灣輕艇激流標竿好手吳少璿從去年杭州亞運摘銅，到亞錦賽取得巴黎奧運席次，今年夏天將迎接首度奧運之旅，他今天表示，現在感受到肩上使命感和責任更重，必須更專注於訓練。

吳少璿和表姐張筑涵都是輕艇激流選手，他當初會接觸輕艇也與表姐有關，小學四年級某次陪著表姐訓練，他穿著夾腳拖一跑就是6公里，結束後獲得教練邀約，跟隨表姐的腳步，投入正式訓練。

吳少璿、張筑涵先後取得巴黎奧運資格，後者是二度進軍奧運，但吳少璿卻是第一次，他今天出席活動接受媒體聯訪時表示：「拿到資格當下很興奮、開心，之後幾天躺在床上時，還是會覺得說，我真的做到了嗎？」

吳少璿很快就將沉浸於喜悅的自己拉回現實，他指出，現在會覺得自己身分有點不同，不再是以前小選手，而是能參加國際賽的選手，但沒有因為這樣就放縱自己，反而更專注訓練，覺得自己肩上的使命感、責任更重。

吳少璿才剛結束日本移地訓練，下週隨即將啟程前往巴黎，他去年因為參加亞運緣故，未能參加在巴黎舉行世界盃，錯過提前熟悉奧運場地的機會，他透露，這次提前前往奧運場地訓練，5月底轉往捷克、參加世界盃，之後會返回巴黎、並待到奧運前。

吳少璿之前雖然曾在巴黎轉機，但這趟移地訓練卻是他第一次正式拜訪花都，他希望，能趁著訓練空檔去看巴黎鐵塔。

巴黎奧運開幕式預計將在塞納河進行，這也是史上首次水上奧運開幕式，吳少璿聽聞後也面露期待，「應該會很酷，氣氛會很不一樣。」

亞運 張筑涵

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