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拳擊／甘家葳赴荷蘭參賽為奧運暖身 亞洲鎖定2假想敵

中央社／ 台北8日電
巴黎奧運國手甘家葳（右）。圖／113年全大運執委會提供
巴黎奧運國手甘家葳（右）。圖／113年全大運執委會提供

已取得巴黎奧運男子拳擊門票的甘家葳今天透露，下週將赴荷蘭參加邀請賽，為奧運暖身，而他在亞洲地區已鎖定2大假想敵，分別為日本選手岡澤塞恩以及哈薩克選手辛貝爾格諾夫。

甘家葳去年在杭州亞運之前儘管剛經歷母喪，但他仍打起精神備戰，最終在亞運男子71公斤拳擊項目拿到銀牌以及巴黎奧運門票，而他浴血奮戰的精神，更讓人為之動容。

甘家葳靠著亞運一戰成名，看似風光的背後，他也曾自我懷疑並萌生放棄的念頭，他今天出席活動接受媒體聯訪時表示，當時因為在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間比賽很少，「覺得打那1、2場，卻要練習一年沒什麼意義 。」

甘家葳還是儲訓選手時，月領不到新台幣1萬元，為了省錢，甚至很少回家看家人，而選擇留在國訓中心，他看著同期選手薪水高出自己不少，不斷問自己，「我都練這麼多年了，就這樣放棄嗎，都還沒達到自己想要的目標。」

靠著家人的支持和教練劉宗泰鼓勵，甘家葳度過低潮期，更登上亞運頒獎台，還將踏上奧運殿堂，看著愛徒能有今日的成就，劉宗泰肯定甘家葳認真的訓練態度，「熬過我這個不人道的訓練。」

甘家葳接下來將以賽代訓，下週將前往荷蘭參加邀請賽，他表示，日本選手岡澤塞恩、哈薩克選手辛貝爾格諾夫（Aslanbek Shymbergenov）分別為杭州亞運金、銅牌得主，2人都將參賽，也是他在亞洲地區的假想敵。

甘家葳透露，2名對手共同特性為具有身高優勢且手臂長，儘管過去未曾有交手紀錄，這段時間將研擬戰術因應，而他也對自身速度和敏捷的腳步有自信，希望利用對手出拳那剎那、伺機切入反擊。

亞運 拳擊 甘家葳

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