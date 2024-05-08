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奧運、帕運創佳績 台灣選手有機會獲百萬獎金

中央社／ 台北8日電
公益信託王楊嬌信望愛基金今天宣布，台灣選手在奧運或帕運締造台灣紀錄、符合條件資格者即能獲得百萬元獎金，且未設名額上限。輕艇協會臉書
公益信託王楊嬌信望愛基金今天宣布，台灣選手在奧運或帕運締造台灣紀錄、符合條件資格者即能獲得百萬元獎金，且未設名額上限。輕艇協會臉書

巴黎奧運進入倒數計時，公益信託王楊嬌信望愛基金今天宣布，台灣選手在奧運或帕運締造台灣紀錄、符合條件資格者即能獲得百萬元獎金，且未設名額上限。

公益信託王楊嬌信望愛基金今天舉辦「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」記者會，宣布創紀錄獎適用於奧林匹克運動會及帕拉林匹克運動會，3條件只要符合其中1項即可，包含：締造歷屆最佳排名；台灣首次取得參賽資格的項目，選手代表出賽並完賽；在田徑、游泳、舉重、自由車場地賽破全國紀錄。

符合上述條件的選手，若在奧運未能站上頒獎台、或在帕運沒有奪金，即具備獎金申請資格，不僅獎金高達新台幣100萬元，而且無限制名額。

針對創紀錄獎的成立契機，發起人簡民惠接受媒體聯訪時表示，在東京奧運期間，台灣取得亮眼成績，同時也看到一些非熱門的體育項目，在選手的努力不懈下，不斷突破台灣的最佳紀錄，「他們也值得我們的掌聲，我覺得非常不容易，所以不論最後有沒有奪牌，都能獲得獎項。」

簡民惠補充，這次獎項的總額沒有設定上限，因此非常歡迎符合資格的選手申請，內心也希望愈多愈好，未來也希望有機會能夠擴大到其他運動賽事，包含世界運動會、世界大學運動會等，「唯有先打破台灣紀錄，才有機會去創造世界紀錄。」

帕運 田徑 舉重

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