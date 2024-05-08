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籃網球／鷺江國中、上館國小 全國菁英賽大贏家

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
113年全國菁英籃網球錦標賽，今天在新北市蘆洲國民運動中心進行U15男、女組賽事。圖／中華籃網球協會提供
113年全國菁英籃網球錦標賽，今天在新北市蘆洲國民運動中心進行U15男、女組賽事。圖／中華籃網球協會提供

由中華籃網球協會主辦的113年全國菁英籃網球錦標賽，今天在新北市蘆洲國民運動中心進行U15男、女組賽事，新竹縣上館國小、新北市鷺江國中成最大贏家，成軍一年多的新北市鷺江國中女子隊包辦U15女子組冠、亞軍，新竹縣上館國小獲男子組冠軍與女子組季軍。

U15男子組呈現新竹縣3支勁旅揚威的局面，上館國小與芎林國小繼4月在新竹縣縣長盃五人制籃網球錦標賽爭冠後，第2次在決賽遭遇，上館國小再度以5：3擊敗勁敵芎林國小，勇奪第2座金盃，芎林國小獲亞軍。

另一支新竹球隊員崠國小與新北市澳底國小爭季軍，員崠國小以9：0力退澳底國小獲季軍，澳底國小名列第4。

U15女子組賽事競爭激烈，新北市鷺江國中組A、B兩隊，迎戰前來挑戰的新竹縣上館國小與新北市厚德國小，最後由自家姐妹雙雙打進決賽爭冠；「內戰」中鷺江國中A隊以15：3擊敗B隊、贏得冠軍。

季軍之爭由新竹縣上館國小與新北市厚德國小交鋒，上館國小有4月參加新竹縣縣長盃的經驗，今天力退甫成軍的厚德國小，開心抱回第2座獎盃。

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