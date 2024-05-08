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聯合國大會一致通過決議 定5月25日為世界足球日

中央社／ 7日綜合外電報導
聯合國大會今天通過一項決議，宣告5月25日為世界足球日。 法新社
聯合國大會今天通過一項決議，宣告5月25日為世界足球日。 法新社

聯合國大會（General Assembly）今天通過一項決議，宣告5月25日為世界足球日（World Football Day），讓全球足球迷現在每年將有一天來慶祝這種最受歡迎的運動。

美聯社報導，根據聯合國決議，今年5月25日是史上第一場世界所有地區代表都參加的國際足球賽屆滿100週年的日子，這場比賽於1924年巴黎夏季奧運期間的5月25日舉行。

擁有193個成員國的聯大在主席佛朗西斯（Dennis Francis）敲響木槌下，全體一致通過這項決議，會議大廳內響起一陣熱烈的掌聲。

提出這項決議的利比亞駐聯合國大使桑尼（TaherEl Sonni）告訴聯大：「無論如何稱呼足球，它都是全球最受歡迎和關注的運動。」

他強調，足球不僅僅是各年齡層的人在街上、村莊、學校和庭院用來玩樂和比賽的運動，由於其在全球體育界「無與倫比的地位」，「足球成了全球通用的語言，跨越國家、文化與社會經濟的障礙」。

桑尼表示，這項運動已成為一個倡導性別平等與社會包容的「關鍵平台」，「一種讓不同背景的人能聚集在一起的共同之處，促進相互理解、寬容、尊重和團結」。

這項決議鼓勵所有國家，支持足球和其他運動成為促進和平、發展及賦予婦女權力的工具，同時也鼓勵各國採行政策和計畫推廣足球、其他運動和身體活動。

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