全大運田徑／葉柏廷跳高2米30 如願破全國

國三摘下全中運跳高金牌時，目前就讀虎尾科大二年級的葉柏廷就設定「破全國紀錄」目標，昨天他實踐夢想，113年全大運一舉跳過2公尺30橫桿，締造今年全大運第一項全國紀錄後全場歡聲雷動，他和教練游立椿更宣告，下一步就是挑戰巴黎奧運標準2公尺33，讓台灣囝子走向世界。

身高185公分的葉柏廷小學五年級接觸田徑就主練跳高，他笑說特別喜歡跳高的特性，「跳高是倒著看世界，像自己在飛，無憂無慮。」

昨天第三次挑戰2公尺30過桿後，葉柏廷雙手掩面、仰躺在軟墊上許久，他笑說：「想哭，終於完成階段性目標。」男子跳高原紀錄是2015年向俊賢全運會跳出的2公尺29，葉柏廷昨天跳過2公尺30後，還兩度挑戰2公尺33的巴黎奧運標準，最終決定下月台灣田徑公開賽再挑戰奧運資格。

來自嘉義的葉柏廷，高中北上就讀桃園高中，大學選擇沒體育系的虎科大就讀，就讀動力機械系的他平時課業、訓練並進。選手出身的教練游立椿提到，虎科田徑隊許多選手畢業後進入科技業，葉柏廷的例子希望練田徑的孩子「不要放棄學業」，未來人生能有更多選擇。

葉柏廷透露，進入虎科後有學校支持，並加入運科輔助，教練游立椿也給自己許多心態的指導和加強，像是設定目標再完成，如今完成「破全國紀錄」的第一步目標，師徒想要往奧運標準邁進，為虎科再寫新頁。