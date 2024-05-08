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高球／中信高球配對賽 揮桿獻愛

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽圓滿落幕，中國信託銀行總經理楊銘祥特別感謝貴賓客戶與選手共同揮桿獻愛。 中國信託銀行／提供
「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽圓滿落幕，中國信託銀行總經理楊銘祥特別感謝貴賓客戶與選手共同揮桿獻愛。 中國信託銀行／提供

台、日共證賽事「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本周四（9日）將於桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部登場，秉持善盡企業社會責任，中國信託銀行昨（7）日舉行「職業業餘配對賽」，邀請中國信託銀行貴賓客戶與36位女子高爾夫好手以球會友、揮桿獻愛。本次配對賽共募得新台幣2,000萬元善款，將全數捐贈予中國信託慈善基金會執行相關偏鄉兒童及家庭的扶助方案。

本屆職業業餘配對賽邀請中信慈善基金會副董事長陳國世、中國信託銀行董事長利明献、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、中國信託金融控股公司行政長高人傑，以及「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）丁子云、石昱婷、安禾佑、侯羽桑、侯羽薔、張子怡、張雅淳與劉芃姍，和臺灣、日本職業高球女將及貴賓共同揮桿，最終共募得新台幣2,000萬元，為需要幫助的孩子們盡一份心力。

中國信託銀行總經理楊銘祥於賽後晚宴表示，2023年中國信託獲利創下歷史新高，業務表現亮眼之際亦深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，盡己所能、為社會貢獻，楊銘祥總經理特別感謝所有與中國信託並肩同行的夥伴以行動支持，也期盼攜手前行，再創佳績。而睽違五年再度參與職業業餘配對賽的石昱婷相當興奮，對於打球同時能做愛心，感到相當有意義；長期在美次巡征戰的侯羽桑則表示，她謹慎對待配對賽的每次揮桿，為公益盡一份力，並期許本次公開賽能展現最佳狀態。

「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本周四起一連三天於東方高爾夫俱樂部開打，中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）丁子云、石昱婷、安禾佑、侯羽桑、侯羽薔、張子怡、張雅淳與劉芃姍，將與台灣、日本、泰國等地的108位高球好手，爭取總獎金3,000萬日圓（約新台幣630萬元）、冠軍獎金540萬日圓（約新台幣113萬元）的榮譽。

賽事期間開放民眾免費入場，並提供專車接駁，可於桃園捷運A7體育大學站1號出口專屬接駁站搭乘，現場觀賽有機會抽中價值新台幣10萬元的YAMAHA電動機車、BenQ 65吋液晶電視、住宿券等豐富獎品，歡迎民眾到場為選手加油。

中國信託金融控股 新台幣 高爾夫

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中信女子高球賽 9日揮桿

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