快訊

直播／蘋果發表會來了！10萬果粉敲碗看4新品罕見遇1事 iPad Pro、Apple Pencil變成尊榮Pro級？

淡水裝潢行殺人命案 1員工朝死者丟菸灰缸遭聲押、涉刺13刀少年遭收容

獨／房產大亨費玉清出手！她曝5百萬透天厝飆漲5千萬

奧運聖火8日抵達法國馬賽港 估將有15萬人觀禮

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
奧運聖火。 美聯社
奧運聖火。 美聯社

奧運聖火明天將在高達15萬人面前，抵達法國馬賽港（Marseille）。巴黎奧運制定了許多雄心勃勃的計畫，而這將是它面臨的第一項重大考驗。

法新社報導，聖火從19世紀的三桅帆船「貝倫號」（Belem）上岸後，將展開長達1萬2000公里的傳遞旅程，穿越超過450座城鎮和數十個旅遊景點，途經法國本土及海外屬地。

法國游泳選手馬納杜（Florent Manaudou）將榮任首位火炬手，他曾在奧運摘下4面獎牌。

距離巴黎奧運開幕僅剩79天左右，在票價過高造成爭議、安全問題也持續引發擔憂後，法國主辦方希望，他們大肆宣傳的「代表性」奧運的首場公開大型活動能振奮民眾。

巴黎奧運會組織委員會主席艾斯堂格（TonyEstanguet）昨天告訴記者：「這是我們期盼已久的事情。它（聖火）終於在此。（法國）上次舉辦奧運的100年後，奧運終於要回家了。」

本屆巴黎奧運將於7月26日開幕，這將是巴黎在1900年、1924年主辦奧運後，睽違一個世紀首次再成奧運東道主。

法國貴族古柏坦（Pierre de Coubertin）於19世紀末期復興古希臘奧運會後，法國一直自視為現代奧運的中心。

法國恐攻警戒達到最高級別之際，對巴黎奧運制定的大規模安全規畫而言，明天的傳遞聖火儀式將是一場重大考驗，預計部署約6000名維安人員值勤。

聖火

延伸閱讀

伴習近平訪法國 除共同行程還去哪？彭麗媛官場角色受矚

全大運拳擊／被對手打亂節奏 甘家葳：奧運前遇到也不錯

桌球／恭喜！林昀儒、陳思羽獲巴黎奧運混雙門票

首位俄烏戰陣亡奧運選手！烏克蘭2屆歐錦賽舉重金牌 得年30歲

相關新聞

桌球／恭喜！林昀儒、陳思羽獲巴黎奧運混雙門票

我國桌球好手「小林同學」林昀儒和混雙搭擋陳思羽昨天雖止步WTT沙烏地阿拉伯大滿貫混雙16強，但今天仍有好消息，國際桌球總...

全大運田徑／飛過國中目標 虎科高材生葉柏廷破跳高全國紀錄

113年全大運第一項田徑全國紀錄今天誕生，虎尾科大跳高好手葉柏廷在全場屏氣凝神中，第三跳躍過2公尺30橫桿，以1公分差距...

奧運聖火8日抵達法國馬賽港 估將有15萬人觀禮

奧運聖火明天將在高達15萬人面前，抵達法國馬賽港（Marseille）。巴黎奧運制定了許多雄心勃勃的計畫，而這將是它面臨...

桌球／WTT大滿貫賽 鄭怡靜李昱諄無緣女雙8強

台灣桌球女雙組合鄭怡靜與李昱諄今晚WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽16強賽，以直落3敗給香港的吳詠琳與澳洲的劉楊子，鄭怡靜接下...

全大運自由車／地主單日7金入帳 累積13金笑傲群雄

113年全大運今年由台灣體大扮演東道主，地主在自由車展現絕佳實力，今天單日勇奪7金表現，累積金牌數更達13金，地主好手張...

高球／中信女子公開賽揮桿做公益 配對賽募得2000萬善款

台、日共證賽事「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本周四將於桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部登場，秉持善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。