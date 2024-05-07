奧運聖火8日抵達法國馬賽港 估將有15萬人觀禮

奧運聖火明天將在高達15萬人面前，抵達法國馬賽港（Marseille）。巴黎奧運制定了許多雄心勃勃的計畫，而這將是它面臨的第一項重大考驗。

法新社報導，聖火從19世紀的三桅帆船「貝倫號」（Belem）上岸後，將展開長達1萬2000公里的傳遞旅程，穿越超過450座城鎮和數十個旅遊景點，途經法國本土及海外屬地。

法國游泳選手馬納杜（Florent Manaudou）將榮任首位火炬手，他曾在奧運摘下4面獎牌。

距離巴黎奧運開幕僅剩79天左右，在票價過高造成爭議、安全問題也持續引發擔憂後，法國主辦方希望，他們大肆宣傳的「代表性」奧運的首場公開大型活動能振奮民眾。

巴黎奧運會組織委員會主席艾斯堂格（TonyEstanguet）昨天告訴記者：「這是我們期盼已久的事情。它（聖火）終於在此。（法國）上次舉辦奧運的100年後，奧運終於要回家了。」

本屆巴黎奧運將於7月26日開幕，這將是巴黎在1900年、1924年主辦奧運後，睽違一個世紀首次再成奧運東道主。

法國貴族古柏坦（Pierre de Coubertin）於19世紀末期復興古希臘奧運會後，法國一直自視為現代奧運的中心。

法國恐攻警戒達到最高級別之際，對巴黎奧運制定的大規模安全規畫而言，明天的傳遞聖火儀式將是一場重大考驗，預計部署約6000名維安人員值勤。