桌球／WTT大滿貫賽 鄭怡靜李昱諄無緣女雙8強

台灣桌球女雙組合鄭怡靜與李昱諄今晚WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽16強賽，以直落3敗給香港的吳詠琳與澳洲的劉楊子，鄭怡靜接下來將專注女單賽事，與日本選手早田希娜爭奪8強門票。

沙烏地阿拉伯大滿貫賽屬於世界桌球職業大聯盟（WTT）系列賽頂級賽事，總獎金高達200萬美元（約新台幣6500萬元），男雙莊智淵與高承睿、女雙鄭怡靜與李昱諄2組台灣雙打組合今天分頭出擊。

世界排名第4的鄭怡靜與李昱諄曾在今年首站大滿貫賽事新加坡站獲得女雙亞軍，締造合拍以來在大滿貫系列賽最佳成績，這次首輪輪空，16強賽出戰香港的吳詠琳與澳洲的劉楊子，而這組還沒有世界排名的跨國聯軍，在首輪上演驚奇，爆冷淘汰日本的巴黎奧運主力平野美宇與張本美和。

鄭怡靜與李昱諄首局遭到對手壓制，以6比11先丟1局，次局同樣陷入苦戰，儘管一度克服3分落後、並化解1個局點的機會，但未能逆轉，以10比12讓出。

台灣組合第3局浪費4比2領先優勢，被對手連得6分超車，台灣組合最終以8比11輸球，無緣8強。

男雙部分，「師徒檔」莊智淵與高承睿在16強賽與法國兄弟檔A．李布隆（Alexis Lebrun）、F．李布隆（Felix Lebrun）交手，台灣組合前3局打完以8比11、11比7、6比11落後。

莊智淵與高承睿第4局歷經開局0比5落後，隨後連得7分超前，可惜未能延續氣勢，最終以10比12敗下陣來。

另外，從資格賽晉級的台灣選手簡彤娟，女單次輪遭遇到排名第6的中國選手陳幸同，以9比11、9比11、8比11落敗，無緣晉級。