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全大運自由車／地主單日7金入帳 累積13金笑傲群雄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
113年全大運「地主」好手張誌盛，勇奪自由車個人追逐賽三連霸。圖／台中市運動局
113年全大運「地主」好手張誌盛，勇奪自由車個人追逐賽三連霸。圖／台中市運動局

113年全大運今年由台灣體大扮演東道主，地主在自由車展現絕佳實力，今天單日勇奪7金表現，累積金牌數更達13金，地主好手張誌盛更在個人追逐賽締造3連霸佳績。

台中市運動局長李昱叡表示，台中市長盧秀燕近年致力發展自由車運動，挹注資源支持培訓，同時感謝台中自由車隊全體選手及教練團結一心，同時鼓勵選手明日公路個人賽再創歷史佳績。

李昱叡表示，台中選手精銳盡出，光是今天就包辦個人追逐賽、爭先賽、競輪賽等男、女子組及領先計分賽男子組共7面金牌，連同前兩日成績，地主隊目前榮獲13金，已刷新隊史最佳紀錄。

張誌盛及賴佳琦率先在個人追逐賽稱王封后，張誌盛更締造三連霸紀錄；林芷妍連拿競輪賽及爭先賽雙金、許仕儒榮獲領先計分賽金牌、蔡佳勳勇奪爭先賽金牌，黃敬倫則在競輪賽奪冠，其中張誌盛、賴佳琦、許仕儒、蔡佳勳等人在此屆賽事，均已達成3金入袋，傲人成績稱霸全國。

李昱叡提到，市長盧秀燕十分重視台中自由車運動發展，台中清水自由車場擁有全國唯一榮獲國際自由車總會UCI認證的木質賽道，近年來投入超過2億元整建場館，本次賽事參賽選手也對自由車場木質賽道表示高度肯定與讚賞。近年市府也逐年更新自由車器材及重量訓練設備，打造優質的訓練環境市府提供優質場地支持賽事進行，感謝主辦單位用心籌辦，與所有裁判、工作人員及各隊教練、職員與選手的共同努力，未來台中市將持續優化運動環境，積極培育優秀運動人才。

全大運 自由車

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