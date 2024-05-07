快訊

直播／蘋果發表會來了！10萬果粉敲碗看4新品罕見遇1事 iPad Pro、Apple Pencil變成尊榮Pro級？

淡水裝潢行殺人命案 1員工朝死者丟菸灰缸遭聲押、涉刺13刀少年遭收容

獨／房產大亨費玉清出手！她曝5百萬透天厝飆漲5千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／中信女子公開賽揮桿做公益 配對賽募得2000萬善款

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽募得新臺幣2,000萬元捐贈予中信慈善基金會執行偏鄉兒童及家庭扶助方案。圖／中國信託銀行提供
「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽募得新臺幣2,000萬元捐贈予中信慈善基金會執行偏鄉兒童及家庭扶助方案。圖／中國信託銀行提供

台、日共證賽事「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本周四將於桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部登場，秉持善盡企業社會責任，中國信託商業銀行今天舉行「職業業餘配對賽」，邀請中國信託銀行貴賓客戶與36位女子高爾夫好手以球會友、揮桿獻愛，總共募得2000萬台幣善款，將全數捐贈予中國信託慈善基金會，執行相關偏鄉兒童及家庭的扶助方案。

職業業餘配對賽邀請中信慈善基金會副董事長陳國世、中國信託銀行董事長利明献、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、中國信託金融控股公司行政長高人傑，以及「中國信託女子高爾夫之星」）丁子云、石昱婷、安禾佑、侯羽桑、侯羽薔、張子怡、張雅淳與劉芃姍，和台灣、日本職業高球女將及貴賓共同揮桿。

睽違5年再度參與職業業餘配對賽的石昱婷相當興奮，對於打球同時能做愛心，感到相當有意義；長期在美次巡征戰的侯羽桑則表示，她謹慎對待配對賽的每次揮桿，為公益盡一份力，並期許本次公開賽能展現最佳狀態。

中國信託銀行總經理楊銘祥於賽後晚宴表示，去年中國信託獲利創下歷史新高，業務表現亮眼之際也深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，盡己所能、為社會貢獻，他也特別感謝所有與中國信託並肩同行的夥伴以行動支持，也期盼攜手前行，再創佳績。

2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽總獎金3000萬元（約630萬新台幣），本周四起一連3天於東方高爾夫俱樂部開打，中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」將與台灣、日本、泰國等地的108位高球好手同場競技，爭取540萬日圓（約113萬元新台幣）冠軍獎金。

賽事期間開放民眾免費入場，並提供專車接駁，可於桃園捷運A7體育大學站1號出口專屬接駁站搭乘；現場觀賽有機會抽中價值新台幣10萬元的電動機車、65吋液晶電視、住宿券等豐富獎品，歡迎民眾到場為選手加油。

「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽募得新臺幣2000萬元捐贈予中信慈善基金會，中信慈善基金會董事長辜仲諒（右五）親自出席晚宴。圖／中國信託銀行提供
「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽募得新臺幣2000萬元捐贈予中信慈善基金會，中信慈善基金會董事長辜仲諒（右五）親自出席晚宴。圖／中國信託銀行提供
「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽圓滿落幕，中國信託銀行總經理楊銘祥特別感謝貴賓客戶與選手共同揮桿獻愛。圖／中國信託銀行提
「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽圓滿落幕，中國信託銀行總經理楊銘祥特別感謝貴賓客戶與選手共同揮桿獻愛。圖／中國信託銀行提

侯羽桑 石昱婷 高爾夫

延伸閱讀

日次巡海外共證　「2024中國信託女子公開賽」5月9日開打 總獎金新臺幣630萬元　108位好手爭后冠

高球／中信女子高球賽 5月9日競技

高球／中國信託女子公開賽9日開打 108位好手爭后冠

震災、虐童讓善款少了 台中產業界和市府舉辦慈善音樂會募款

相關新聞

桌球／恭喜！林昀儒、陳思羽獲巴黎奧運混雙門票

我國桌球好手「小林同學」林昀儒和混雙搭擋陳思羽昨天雖止步WTT沙烏地阿拉伯大滿貫混雙16強，但今天仍有好消息，國際桌球總...

全大運田徑／飛過國中目標 虎科高材生葉柏廷破跳高全國紀錄

113年全大運第一項田徑全國紀錄今天誕生，虎尾科大跳高好手葉柏廷在全場屏氣凝神中，第三跳躍過2公尺30橫桿，以1公分差距...

奧運聖火8日抵達法國馬賽港 估將有15萬人觀禮

奧運聖火明天將在高達15萬人面前，抵達法國馬賽港（Marseille）。巴黎奧運制定了許多雄心勃勃的計畫，而這將是它面臨...

桌球／WTT大滿貫賽 鄭怡靜李昱諄無緣女雙8強

台灣桌球女雙組合鄭怡靜與李昱諄今晚WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽16強賽，以直落3敗給香港的吳詠琳與澳洲的劉楊子，鄭怡靜接下...

全大運自由車／地主單日7金入帳 累積13金笑傲群雄

113年全大運今年由台灣體大扮演東道主，地主在自由車展現絕佳實力，今天單日勇奪7金表現，累積金牌數更達13金，地主好手張...

高球／中信女子公開賽揮桿做公益 配對賽募得2000萬善款

台、日共證賽事「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本周四將於桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部登場，秉持善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。