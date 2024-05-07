高球／中信女子公開賽揮桿做公益 配對賽募得2000萬善款

台、日共證賽事「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本周四將於桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部登場，秉持善盡企業社會責任，中國信託商業銀行今天舉行「職業業餘配對賽」，邀請中國信託銀行貴賓客戶與36位女子高爾夫好手以球會友、揮桿獻愛，總共募得2000萬台幣善款，將全數捐贈予中國信託慈善基金會，執行相關偏鄉兒童及家庭的扶助方案。

職業業餘配對賽邀請中信慈善基金會副董事長陳國世、中國信託銀行董事長利明献、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、中國信託金融控股公司行政長高人傑，以及「中國信託女子高爾夫之星」）丁子云、石昱婷、安禾佑、侯羽桑、侯羽薔、張子怡、張雅淳與劉芃姍，和台灣、日本職業高球女將及貴賓共同揮桿。

睽違5年再度參與職業業餘配對賽的石昱婷相當興奮，對於打球同時能做愛心，感到相當有意義；長期在美次巡征戰的侯羽桑則表示，她謹慎對待配對賽的每次揮桿，為公益盡一份力，並期許本次公開賽能展現最佳狀態。

中國信託銀行總經理楊銘祥於賽後晚宴表示，去年中國信託獲利創下歷史新高，業務表現亮眼之際也深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，盡己所能、為社會貢獻，他也特別感謝所有與中國信託並肩同行的夥伴以行動支持，也期盼攜手前行，再創佳績。

2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽總獎金3000萬元（約630萬新台幣），本周四起一連3天於東方高爾夫俱樂部開打，中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」將與台灣、日本、泰國等地的108位高球好手同場競技，爭取540萬日圓（約113萬元新台幣）冠軍獎金。