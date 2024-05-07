全大運田徑／跳高戰國時代 新科全國紀錄者樂見良性競爭

全大運田徑場今天上演「神仙打架」戲碼，台灣體大杭州亞運國手傅兆玄、中興大學蔡維智虎尾科大葉柏廷都跳過2公尺23，3人同場競技催出各項新紀錄，一舉跳出全國新猷2公尺30的葉柏廷也感謝兩位對手將比賽張力帶起，才有今天新紀錄的誕生。

3名好手都跳過2公尺23，聯手締造國內特別紀錄，接續葉柏廷2公尺26第一跳就成功、改寫傅兆玄去年締造的2公尺25大會紀錄，蔡維智第二跳也成功，傅兆玄則是3跳失敗，剩下兩位選手朝全國紀錄發動挑戰。

蔡維智3次挑戰2公尺30都失敗，前兩跳失敗的葉柏廷在全場觀眾注目下飛過橫桿，台體大田徑場馬上響起如雷歡呼和掌聲，連場下的傅兆玄都大呼不可思議。

原本跳高全國紀錄是向俊賢2015年全運會跳出的2公尺29，傅兆玄認為蔡維智和葉柏廷先前比賽都有展現實力，跳過2公尺26可以預期，「2公尺30我想都沒想到，不可思議！超級厲害！我對他的尊敬愈來愈多。」傅兆玄笑說。

有196公分好身材的傅兆玄認為，國內有目標可以互相追逐是很好刺激，他更立誓「我會報仇的」，最快6月初登場的台灣田徑公開賽台灣國際田徑公開賽就能看到台灣飛人們齊聚比拚。

今天2度挑戰巴黎奧運標準2公尺33的葉柏廷也預告，台灣田徑公開賽要再挑戰奧運紀錄，教頭游立椿也自信預告「等著看」，期待愛徒持續突破。