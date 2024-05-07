全大運田徑／飛過國中目標 虎科高材生葉柏廷破跳高全國紀錄

113年全大運第一項田徑全國紀錄今天誕生，虎尾科大跳高好手葉柏廷在全場屏氣凝神中，第三跳躍過2公尺30橫桿，以1公分差距打破2015年向俊賢全國運動會締造的2公尺29原紀錄，讓全場歡聲雷動。

葉柏廷接續挑戰巴黎奧運標準2公尺33，第二跳失敗後決定結束今天驚奇旅程，他透露全大運原本就設定破全國紀錄，從沒跳過奧運標準，「今天看到一點火苗，回去調整，往國際邁進。」

全大運公開男跳高今天上演精彩對決，杭州亞運國手傅兆玄、中興大學蔡維智和葉柏廷都跳過2公尺23，葉柏廷2公尺26第一跳就成功，先改寫傅兆玄去年締造的2公尺25大會紀錄，蔡維智第二跳也成功，兩名好手朝全國紀錄發動挑戰。

蔡維智挑戰2公尺30失敗，改寫紀錄剩下葉柏廷的最後一跳，他第三次試跳成功飛過橫桿，台體大田徑場馬上響起如雷歡呼和掌聲，主角則是仰躺在軟墊上，享受美夢成真的時刻。

「想哭，終於完成階段性目標。」就讀虎科動力機械系二年級的葉柏廷分享，躺在軟墊下的心情五味雜陳，他透露小學五年級接觸跳高，國三拿下全中運金牌時就立下目標，要挑戰向俊賢的全國紀錄，5年後完成兒時設定，下一步就是挑戰奧運資格，往國際賽場邁進。

虎科大教練游立椿提到，葉柏廷身高185公分，在跳高選手中不算突出，但優點是聰明，精神層面異於常人，且全校從校長、運科團隊都一起支援，今天成績是團隊的成果。