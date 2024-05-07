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全大運拳擊／林郁婷當陪練被打到瘀青 笑稱自己比賽都沒事

中央社／ 台中7日電
林郁婷昨日領獎畫面。全大運提供
林郁婷昨日領獎畫面。全大運提供

「台灣女拳王」林郁婷雖然今天沒有比賽，但仍跟著自己的陪練員李承威出賽幫忙加油，只不過林郁婷右臉頰一塊瘀青，讓她笑說：「自己比賽都沒事，反而被陪練員打傷。」

就讀文化大學的李承威今天在全大運拿下男子60公斤級金牌，而他平時也是林郁婷的陪練員，去年他首度代表台灣參加杭州亞運

林郁婷昨天在全大運金牌戰，靠著對手棄賽而拿到金牌，賽後她也轉換身分，變成李承威的陪練員，幫他熱身和進入比賽狀態，沒想到卻不小心被打傷，今天臉上就瘀青一塊。

林郁婷在接受中央社記者訪問時笑說：「真的是太誇張了，自己比賽都沒怎麼樣，反而是當陪練的時候被打傷，不過看到承威越來越好，這次又拿到金牌，還是非常替他開心。」

教練曾自強表示，看到這2個人都互相幫助、互相進步是一件很棒的事情，相信接下來到烏茲別克移地訓練後，技術和心態一定會再度提升。

亞運 全大運 林郁婷

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