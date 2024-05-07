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桌球／WTT大滿貫賽 林昀儒、陳思羽混雙16強止步

中央社／ 台北7日電
林昀儒（左）和陳思羽搭檔止步16強。資料照
林昀儒（左）和陳思羽搭檔止步16強。資料照

桌球好手林昀儒陳思羽今在WTT沙烏地阿拉伯大滿貫混雙16強賽，1比3敗給法國組合A．李布隆與袁嘉楠，今晚輪到女雙鄭怡靜與李昱諄、男雙莊智淵與高承睿上陣，爭取8強門票。

沙烏地阿拉伯大滿貫賽總獎金高達200萬美元（約新台幣6500萬元），屬於世界桌球職業大聯盟（WTT）系列賽頂級賽事，林昀儒與陳思羽這次單打分別在首輪和次輪止步，賽前2人只剩混雙還有機會。

林昀儒與陳思羽混雙16強賽迎戰法國組合A．李布隆（Alexis Lebrun）與袁嘉楠，開賽雖一度以6比4領先，但隨後被對手迎頭趕上，台灣組合以8比11將首局拱手讓人。

台灣組合次局一路與對手纏鬥，在化解2個局點後仍無功而返，以10比12再丟1局。

第3局戰況同樣膠著，台灣組合一共躲過對手3個賽末點，驚險以16比14將戰線延長至第4局，可惜第4局遭對手壓制，最終以3比11落敗，無緣8強。

女單方面，從資格賽晉級的簡彤娟次輪將遭遇到排名第6的中國選手陳幸同，至於一姐鄭怡靜昨天通過次輪考驗後，16強將碰上排名第5的日本選手早田希娜。

雙打部分，女雙世界排名第4的鄭怡靜與李昱諄，16強賽將迎戰香港吳詠琳與澳洲劉楊子，對手首輪曾以3比1爆冷淘汰日本組合平野美宇與張本美和。

另一組「師徒檔」莊智淵與高承睿，將與法國兄弟檔A．李布隆與F．李布隆（Felix Lebrun）爭奪男雙8強門票。

林昀儒 鄭怡靜 陳思羽

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