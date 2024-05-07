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高球／中國信託女子公開賽9日開打 108好手爭冠

聯合報／ 記者藍宗標／桃園報導
中信慈善基金會副董事長陳國世（後排左二）、中信金控行政長高人傑（後排左一）、日本東京之星銀行董事長黃清苑（後排右二），以及劉芃珊（後排右一）、安禾佑（前排左起）、張雅淳、張子怡、丁子云。圖／中國信託銀行提供
中信慈善基金會副董事長陳國世（後排左二）、中信金控行政長高人傑（後排左一）、日本東京之星銀行董事長黃清苑（後排右二），以及劉芃珊（後排右一）、安禾佑（前排左起）、張雅淳、張子怡、丁子云。圖／中國信託銀行提供

日次巡與台巡共同認證的年度大型女子高爾夫賽事「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」，將從9日起一連3天在桃園市東方高爾夫俱樂部登場，總獎金達3000萬日圓（約合台幣630萬元）。由中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）將和來自台灣、日本、泰國、中國大陸、韓國及德國共108位好手角逐后冠，與540萬日圓（台幣113萬元）冠軍獎金。

中國信託銀行昨天舉辦開賽記者會，中信慈善基金會副董事長陳國世、中信金融控股公司行政長高人傑、中信銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞、日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）副會長小田美岐、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳，以及中信女子高爾夫之星丁子云、安禾佑、張子怡、張雅淳、劉芃珊共同出席。

陳國世表示，中信自1978年開始連續舉辦20屆中信盃國際高爾夫隊際錦標賽，開啟國民外交，舉辦賽事與國際接軌，很榮幸中信女子公開賽再次攜手TLPGA和JLPGA舉辦台日共證賽事，提供全球女子職業高爾夫選手切磋的國際舞台。

安禾佑也說，經過美次巡Epson Tour歷練，抗壓力更強大，期待拿出最佳表現將后冠留在台灣。

「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」賽前將舉行職業、業餘配對賽，邀請中信銀行客戶與多位女子高球好手為愛揮桿，募集善款將捐贈中信慈善基金會相關偏鄉兒童及家庭扶助方案。

中信 信託 職業

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