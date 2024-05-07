高球／中信女子高球賽 5月9日競技

日次巡與台巡共同認證之年度大型女子高爾夫賽事「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」，從周四（9日）起一連三天於桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部登場，總獎金達3,000萬日圓（約新台幣630萬元），由中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）將和來自台灣、日本、泰國、中國大陸、韓國及德國共108位好手角逐后冠與540萬日圓（約新台幣113萬元）冠軍獎金。

中國信託銀行昨（6）日舉辦「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」開賽記者會，中信慈善基金會副董事長陳國世、中國信託金融控股公司行政長高人傑、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞、日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）副會長小田美岐、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳，以及「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）丁子云、安禾佑、張子怡、張雅淳、劉芃珊共同出席。

陳國世表示，中國信託自1978年開始連續舉辦20屆「中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽」，以高爾夫開啟國民外交，舉辦賽事與國際接軌，很榮幸「中國信託女子公開賽」再次攜手TLPGA和JLPGA舉辦台、日共證賽事，提供全球女子職業高爾夫選手切磋的國際舞台；「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）安禾佑表示，經過美次巡Epson Tour歷練，她的抗壓力更為強大，從小就在東方高爾夫俱樂部打球的她對場地非常熟悉，期待拿出最佳表現將后冠留在台灣。

5月9日至5月11日三天賽事期間開放球迷免費入場，有機會抽新台幣10萬元的YAMAHA電動機車、BenQ 65吋液晶電視等多項好禮。無法到場的球迷則可透過中華電信MOD博斯高球2台轉播、「中國信託女子公開賽」臉書粉絲專頁和「CTBC BROTHERS中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播，零時差為選手加油。「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」賽前將舉行「職業業餘配對賽」，邀請中國信託銀行客戶與多位女子高球好手為愛揮桿，募集善款將捐贈予中信慈善基金會相關偏鄉兒童及家庭扶助方案。

中國信託為台灣最早投入高爾夫運動的企業，持續舉辦高球賽事，鼓勵選手往國際級競技殿堂邁進，打造具國際水準、高難度的比賽環境，讓優秀選手爭取更高的世界積分。