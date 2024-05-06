全大運游泳／「蝶王」遇流感 王冠閎拚奧運許願：別再生病

巴黎奧運國手、台師大「蝶王」王冠閎今天沒意外帶回113年全大運公開男200公尺蝶式金牌，但兩周前他染上B型流感，發燒燒了5天，今天決賽1分58秒23成績和自己的全國紀錄1分54秒44有段差距，讓他嘆最後兩個月的備戰期「不要再感冒了」。

王冠閎提到，感冒前狀態調整得非常好，但卻染上流感，檢查後發現自己缺少維生素D、免疫力下降，身體恢復不到一周就到台中參加全大運，「這次希望盡力就好，趕快找到感覺。」

今天是游泳第3日賽程，王冠閎第一天100公尺蝶式決賽的前50公尺還游出24秒35的破大會成績，自己和教頭黃智勇都有些驚訝，今天擅長的200公尺蝶式成績倒是和預設差不多，黃智勇說：「冠閎划手可能少6下，每50公尺大概少1到2下，代表力量有進步，但秒數沒進步，速耐力沒那麼好。」

黃智勇提到，過去幾個月王冠閎訓練著重在路上體能，力量有明顯增加，之後就會以速耐力為重點，21日團隊將出發歐洲展開地中海系列賽，分別到法國尼斯、西班牙巴塞隆納和摩納哥，可以和許多奧運好手切磋，並針對每站表現檢討修正，6月回台後計畫再到亞洲移訓，為巴黎奧運最後衝刺。