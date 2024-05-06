巴黎奧運／57公斤台灣之光 羅嘉翎、林郁婷互相打氣

巴黎奧運拳擊國手林郁婷今天在113年全大運為輔仁大學摘下女子64公斤級金牌，場邊還有「特別嘉賓」，跆拳道「國民女友」羅嘉翎特別到場，不料林郁婷決賽對手一開賽就「丟毛巾」，讓羅嘉翎想親眼看好友出拳卻意外落空。

東京奧運踢下女子57公斤級銅牌的羅嘉翎，巴黎奧運靠排名遞補直接拿到資格，也成巴黎奧運唯一跆拳道代表；連莊奧運國手的她，今天一身輕便現身113年全大運拳擊舉辦場地台中科技大學，高挑身材吸引不少目光。

羅嘉翎和林郁婷寒暄一下就「快閃」離開，今年全大運改打64公斤級的林郁婷笑說：「我怕她出現會造成轟動。」

去年杭州亞運打下女子57公斤級金牌的林郁婷提到，和羅嘉翎參加的運動雖不同，但量級剛好相同，身為「57公斤的代表」，會一起努力，希望7月開幕的巴黎奧運雙雙登上頒獎台。

全大運奪下金牌的林郁婷已經規劃好移地訓練行程，本周末就要飛往烏茲別克，展開長達2個月的行程。林郁婷教頭曾自強指出，移訓前半段會參加烏茲別克舉辦的邀請賽，會以技術加強為重點，後段加入高山訓練，將體能拉到高峰，7月回台最後調整就要飛往巴黎迎接最大舞台。