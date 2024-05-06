快訊

喝酒臉紅是「基因缺陷」易致癌 近5成台灣人不宜飲酒

摺疊iPhone不遠了？蘋果取得最新專利 螢幕不僅向內還能向外摺

黑幫設局敲詐富二代千萬！拘禁逼拍不雅片討錢 還假扮警栽贓

高球／中國信託女子公開賽9日開打 108位好手爭后冠

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
「中國信託女子高爾夫之星」劉芃珊（前排左起）、張子怡、丁子云、安禾佑、張雅淳力拚「2024中國信託女子公開賽一JLPGA巡迴特別錦標賽」后座。記者藍宗標／攝影
「中國信託女子高爾夫之星」劉芃珊（前排左起）、張子怡、丁子云、安禾佑、張雅淳力拚「2024中國信託女子公開賽一JLPGA巡迴特別錦標賽」后座。記者藍宗標／攝影

日次巡與台巡共同認證的年度大型女子高爾夫賽事「2024中國信託女子公開賽一JLPGA巡迴特別錦標賽」，將從9日起一連3天在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部登場，總獎金達3千萬日圓（約合台幣630萬元），由中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）將和來自台灣、日本、泰國、中國大陸、韓國、德國共108位好手角逐后冠與540萬日圓（約合台幣113萬元）冠軍獎金。

這項年度盛會今天在東方高爾夫俱樂部舉行開賽記者會，中國信託慈善基金會副董事長陳國世、中國信託金融控股公司行政長高人傑、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞、日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）副會長小田美岐、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳，以及「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）丁子云、安禾佑、張子怡、張雅淳、劉芃珊共同出席。

陳國世表示，中國信託自1978年開始連續舉辦20屆「中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽」，以高爾夫開啟國民外交，舉辦賽事與國際接軌，很榮幸「中國信託女子公開賽」再次攜手TLPGA和JLPGA舉辦台、日共證賽事，提供全球女子職業高爾夫選手切磋的國際舞台。

「中國信託女子高爾夫之星」丁子云、安禾佑、張子怡、張雅淳、劉芃珊都很感謝中國信託贊助這項大賽，安禾佑表示，經過美次巡Epson Tour歷練，抗壓力更為強大。

她說，東方高爾夫俱樂部果嶺很有挑戰性，失誤就會付出代價，每一桿都要打好，把該做的做好，期待拿出最佳表現，將后冠留在台灣。

「2024中國信託女子公開賽一JLPGA巡迴特別錦標賽」將從9日起開打。記者藍宗標／攝影
「2024中國信託女子公開賽一JLPGA巡迴特別錦標賽」將從9日起開打。記者藍宗標／攝影

安禾佑 高爾夫

延伸閱讀

高球／美國高協特別禮遇 伍茲連30年獲美國公開賽資格

對決台彩女神愛語莎 高球一姐錢珮芸慘遭畫臉懲罰

中信女子高球賽 9日揮桿

高球／108位好手競逐 中國信託女子公開賽下周燃戰火

相關新聞

高球／中國信託女子公開賽9日開打 108位好手爭后冠

日次巡與台巡共同認證的年度大型女子高爾夫賽事「2024中國信託女子公開賽一JLPGA巡迴特別錦標賽」，將從9日起一連3天...

全大運拳擊／巴黎拚金最後衝刺 林郁婷將赴烏茲別克移訓2個月

去年杭州亞運打下我國第一面女子拳擊金牌的女將林郁婷，113年全大運跨量級到64公斤級參賽，仍一路闖進今天決賽，且對手國立...

路跑／Wings for Life 全球26萬人同時為不能跑的人而跑

由Wings for Life脊髓損傷研究基金會主辦的第11屆「Wings for Life全球路跑」於5月5日台灣時間...

NFL／麥凱佛瑞小弟手感強 挑戰接球員老爸

49人明星雙能跑鋒麥凱佛瑞（Christian McCaffrey）的弟弟路克（Luke McCaffrey）在今年...

全大運田徑／日本震撼教育 跨欄正妹張博雅再飆史上第三快

回到欄架不斷進步的國體大「跨欄正妹」張博雅，今天113年全大運再展現實力，台中31度高溫下飆出平個人最佳的13秒11，完...

足球／阿根廷前世足冠軍教練梅諾蒂辭世 享壽85歲

阿根廷足球協會今天宣布，1978年執教阿根廷國家足球隊、助阿根廷贏得隊史首座世界盃冠軍的梅諾蒂（CesarLuis Me...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。