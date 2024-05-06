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全大運拳擊／巴黎拚金最後衝刺 林郁婷將赴烏茲別克移訓2個月

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
林郁婷（右）獲得113年全大運女子64公斤級金牌。圖／113年全大運執委會提供
林郁婷（右）獲得113年全大運女子64公斤級金牌。圖／113年全大運執委會提供

去年杭州亞運打下我國第一面女子拳擊金牌的女將林郁婷，113年全大運跨量級到64公斤級參賽，仍一路闖進今天決賽，且對手國立體大吳瑀倢一開賽就直接「丟毛巾」俯首稱臣，讓林郁婷一拳未出就為輔仁大學帶回金牌。

28歲的林郁婷就讀商學研究所博士班，全大運是她巴黎奧運參加女子57公斤前的正式大賽，同量級國內選手和她有落差，因此改打64公斤級，但亞運金牌威名仍在，昨天4強賽對手第三回合丟毛巾，今天更是一開賽就結束賽程。

在擂台時間雖短，林郁婷從飲食控制、賽前熱身都去模擬巴黎奧運可能的狀況，「只打了一場，內容還可以，還有細節可以調整，奧運不容許失誤，要把失誤降到最低。」

杭州亞運就打下巴黎奧運資格的林郁婷，和教練曾自強所屬的團隊11日將飛往烏茲別克，展開為期2個月的移地訓練，預計7月11回台最後調整，再發到花都參加26日開幕的奧運盛會。

曾自強表示，這趟移地訓練是由前中華隊外籍教練穆拉特負責統籌、安排，共分6個階段，除會參加烏茲別克國際邀請賽，也會到安集延、布哈拉的拳擊訓練中心，另會到揚吉阿巴德進行高山訓練，加強體能狀態，準備迎戰五環殿堂考驗。

去年也曾赴烏茲別克移地訓練，林郁婷笑說「一試成主顧」，且烏茲別克是拳擊強國，穆拉特在當地拳擊界又有舉足輕重的地位，這次安排好移訓一切行程，期待2個月中再進化。

林郁婷（左）和教頭曾自強。圖／113年全大運執委會提供
林郁婷（左）和教頭曾自強。圖／113年全大運執委會提供

亞運 拳擊 林郁婷

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