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路跑／Wings for Life 全球26萬人同時為不能跑的人而跑

聯合報／ 即時報導
多屆冠軍李智群（左）、首度參賽吳倩華，跑贏千人獲得台灣男、女組冠軍。圖／Red Bull提供
多屆冠軍李智群（左）、首度參賽吳倩華，跑贏千人獲得台灣男、女組冠軍。圖／Red Bull提供

由Wings for Life脊髓損傷研究基金會主辦的第11屆「Wings for Life全球路跑」於5月5日台灣時間晚上7點（世界標準時間上午11點）與全球同時開跑，今年再次刷新最大規模路跑新紀錄。台灣有超過超過千人報名，最終由曾獲台灣多屆冠軍殊榮的李智群以44.12公里及首度參賽的吳倩華以23.81公里的成績，分別獲得台灣男、女冠軍。

長跑好手吳倩華首度參賽就拿下台灣女子冠軍，賽後她分享「這是我第一次參加Wings for Life全球路跑，真的覺得意外又開心，也很自豪自己能為那些無法跑的人而跑。」

被稱為「最強市民跑者」的李智群則是在潮濕悶熱的夜裡跑到最後一刻，他賽後分享「今天的挑戰程度相當高，即使台北在太陽落山後變得涼爽一些，但跑起來還真不輕鬆。不過，剛剛跑步時看到也有輪椅跑者參與，真的令人感動。畢竟這個活動本來就是為了他們存在，有他們的參與讓這個賽事更有意義。」

Wings for Life全球路跑今年度號召26萬5818人報名、在169個國家參賽，更成功募集810萬4499歐元。賽事的報名費及募款將全數投入作為脊髓損傷研究用途，幫助脊髓損傷患者重拾生活。

今年台灣也有超過千名跑者報名APP路跑，有超過400名跑者與官方合作夥伴adidas Runners Taipei更是匯集台北中正紀念堂，一同享受這場與全世界的跑者零時差連線的路跑，共同為不能跑的人而跑。

26萬名來自全世界各地的跑者平均完跑11.5公里，透過Wings for Life全球路跑App，讓每個人都可以在自己的賽道獨自起跑，每位跑者起跑後都盡可能地向前奔跑，直到被「虛擬終結者號」追上，才算完賽。

今年由來自日本的Tomoya Watanabe以70.09公里成績奪下男子世界冠軍，而女子冠軍則由2017年的全球冠軍、波蘭跑手Dominika Stelmach 以55.02公里突破自己在此賽事紀錄，再獲冠軍頭銜。

今年Wings for Life全球路跑與運動品牌adidas合作，adidas除了提供專業賽衣給全球各地的Wings for Life跑者外，台北站更結合adidas Runners Taipei跑步社群號召跑友參與，並找來最專業的配速團隊協助跑者擺脫「虛擬終結者號」的追逐。

下屆Wings for Life全球路跑預計於2025年5月4日舉行，活動即日起開始報名，邀請全球跑者明年持續為不能跑的人而跑。

Wings for Life全球路跑號召全球26萬人共同為不能跑的人而跑。圖／Wings for Life全球路跑提供
Wings for Life全球路跑號召全球26萬人共同為不能跑的人而跑。圖／Wings for Life全球路跑提供

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