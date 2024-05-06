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足球／阿根廷前世足冠軍教練梅諾蒂辭世 享壽85歲

中央社／ 綜合外電報導
1978年執教阿根廷國家足球隊贏得隊史首座世界盃冠軍的梅諾蒂已經辭世，享壽85歲。 美聯社
1978年執教阿根廷國家足球隊贏得隊史首座世界盃冠軍的梅諾蒂已經辭世，享壽85歲。 美聯社

阿根廷足球協會今天宣布，1978年執教阿根廷國家足球隊、助阿根廷贏得隊史首座世界盃冠軍的梅諾蒂（CesarLuis Menotti）已經辭世，享壽85歲。

法新社報導，阿根廷足協在聲明中表示：「阿根廷足協非常遺憾地宣布，阿根廷前世界冠軍教練梅諾蒂辭世。」

梅諾蒂長達37年的教練生涯執教過11支俱樂部和兩支國家隊（阿根廷隊和墨西哥隊），但他最為人們所知的是帶領阿根廷贏得1978年世界盃冠軍的功績。

當年阿根廷隊在冠軍戰歷經延長賽以3比1擊敗荷蘭隊，坎佩斯（Mario Kempes）梅開二度，氣走少了球星告魯夫（Johan Cruyff）的荷蘭隊。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）聽到梅諾蒂辭世消息後表示，「為這個國家帶來最大歡樂之一的球隊領袖離開」，讓他非常難過。

梅諾蒂在墨西哥也受人愛戴，他1991年至1992年曾執教墨西哥國家隊。

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