足球／阿根廷前世足冠軍教練梅諾蒂辭世 享壽85歲

阿根廷足球協會今天宣布，1978年執教阿根廷國家足球隊、助阿根廷贏得隊史首座世界盃冠軍的梅諾蒂（CesarLuis Menotti）已經辭世，享壽85歲。

法新社報導，阿根廷足協在聲明中表示：「阿根廷足協非常遺憾地宣布，阿根廷前世界冠軍教練梅諾蒂辭世。」

梅諾蒂長達37年的教練生涯執教過11支俱樂部和兩支國家隊（阿根廷隊和墨西哥隊），但他最為人們所知的是帶領阿根廷贏得1978年世界盃冠軍的功績。

當年阿根廷隊在冠軍戰歷經延長賽以3比1擊敗荷蘭隊，坎佩斯（Mario Kempes）梅開二度，氣走少了球星告魯夫（Johan Cruyff）的荷蘭隊。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）聽到梅諾蒂辭世消息後表示，「為這個國家帶來最大歡樂之一的球隊領袖離開」，讓他非常難過。

梅諾蒂在墨西哥也受人愛戴，他1991年至1992年曾執教墨西哥國家隊。