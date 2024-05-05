路跑／長濱雙浪金剛馬拉松 金剛及喔熊組長頗受歡迎

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處主辦「2024長濱雙浪金剛馬拉松」，今天（5日）上午5點整在台東縣長濱國民小學起跑，雖說天氣是晴時多雲偶陣雨，但跑起來相當舒適，選手普遍跑出好成績。全馬男子組由鄭翰翔以2小時53分56秒奪冠，周柏江及許世平以些微差距分列第二、第三；全馬女子組第一名是朱盈穎，成績3小時29分37秒，劉素雅第二、Angel第三。

半馬男子組冠軍由東管處去年活動代言人王威凱以1小時22分53秒拿下，第二名為蔡尚嘉、第三名為王瑞祥；半馬女子組第一名為蕭湘鈴，以1小時40分01秒完成、第二及第三名分別為高敏馨及黃舒婷。而中華視障路跑運動協會的視友們與陪跑員也一同完成半馬競賽。

今年賽事特別規劃「金剛、海洋」主題的變裝造型比賽，現場有許多選手以螃蟹、鯊魚、嫦娥等造型發揮創意打扮，沿途吸引許多目光。另外，活動代言人姚黛瑋及三鐵好手張團畯也分別參加7.5公里及半馬組比賽，2位代言人皆以輕鬆的心情完成比賽。

這項比賽由東管處處長林維玲、長濱鄉鄉長李光蘭、長濱國小校長張嘉華、台東縣政府秘書潘淑芳、花蓮縣政府中區服務中心副主任莊秀妹、長濱鄉民代表會主席梁秀貞及代表們、花蓮縣豐濱鄉代表以及台東縣警察局成功分局副分局長莊子益一起鳴槍啟動。現場有來自國內外，包括英、美、日本、香港、加拿大、匈牙利、馬來西亞、史瓦帝尼等8國共1727名選手參加。

活動場地長濱國小天色未亮就聚集滿滿人潮，地主長濱國小棒球隊帶領的暖身操，有栩栩如生的金剛本尊及觀光署喔熊組長現身加持共舞，吸引許多選手爭相合照，現場氣氛瞬間嗨翻天。

今年呼應賽事品牌「旅動東海岸」，比賽前一天特別安排專人導覽的免費觀光巴士，以及提供電輔車出租服務，讓選手及加油親友們可以輕鬆遊覽台11線景點及優質店家，頗受好評。而開放報名即秒殺的「來長濱吃辦桌」活動，從場地布置、菜色選材、表演節目等滿滿在地元素，透過業者自介，一道道料理依序上菜，豐盛的美味菜色除了擄獲大家的胃，精緻的擺盤也讓大家紛紛舉起手機捕捉美麗的畫面。另外，長濱鄉公所還特別提供長濱在地小農特產品及米寶娃娃伴手禮，讓選手們有吃、有玩，又有拿，帶回滿滿精彩難忘的回憶。

東管處2024年另一項重要的運動賽事—秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動，也將在6月16日登場，報名期間至5月12日截止。活動詳情及報名請上活動官網：http://eastcoast-sport.ncom.tw/