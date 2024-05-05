快訊

玩笑鬧太大！旱鴨子醫學生遭惡作劇推落水 溺水近20分鐘一度瀕腦死

遭雷擊停電休館一天 澎湖水族館苦笑「用電鰻發電可以嗎？」

全大運田徑／擊敗全國紀錄保持人 清大高材生擺脫「安心亞」首摘金

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
清華大學邱于庭首度奪下全大運公開女標槍金牌。圖／113年全大運執委會提供
清華大學邱于庭首度奪下全大運公開女標槍金牌。圖／113年全大運執委會提供

大學4度參加全大運，清華大學高材生邱于庭都和金牌擦身過，今年首度以碩士生身份參賽終於有不同結果，她第一擲就收穫55公尺14的個人最佳成績，第三擲更差點突破女子標槍全國紀錄57公尺15，可惜被判定失敗，讓她113年全大運拿到金牌卻有些小遺憾。

邱于庭3年前港都盃擲出以55公尺13公尺的個人最佳成績，今天第一擲就以1公分差距改寫新猷，力退代表北市大的全國紀錄保持人李慧君和新科U20亞錦賽新科冠軍朱品薰，迎接生涯第一面全大運金牌。

「這場目標就是破全國。」邱于庭透露參賽設定，尤其第一擲感覺挺輕鬆，沒想到就丟出55公尺，讓她更有信心，可惜第三擲被判踩線，她苦笑說：「尊重裁判，不然應該有機會（破全國），如果沒有，至少會破大會紀錄（55公尺32），可能老天要給我更多考驗。」

5度參加全大運，邱于庭連4年都是銀牌作收，被隊友笑稱是「安心亞」，今天場邊還有學妹帶著「安心亞」的加油板來，讓她笑說：「等下要去把牌子折掉。」去年她全大運後右肩受傷，肩盂唇撕裂傷勢遲遲未癒，讓她一度把去年全運會視為選手生涯告別戰，但關鍵戰以53公尺07奪銅，加上復健恢復順利且家人支持，才讓她繼續選手生涯。

從去年萌生退意到今天收穫全大運金牌，邱于庭形容有浴火重生的感覺，儘管今天破全國目標沒達成，她放眼6月1日和2日進行的國際邀請賽，期待再度挑戰李慧君的全國紀錄57公尺15紀錄。

不只是選手和學生，邱于庭現在還在國小和國中帶隊，她認為「教學相長」，教小選手時也能反求自己，參賽時的心理狀況愈來愈好，蠟燭多頭燒卻有收穫。

清華大學邱于庭首度奪下全大運公開女標槍金牌。圖／113年全大運執委會提供
清華大學邱于庭首度奪下全大運公開女標槍金牌。圖／113年全大運執委會提供

全大運 全運會

延伸閱讀

52歲「花系列」女星消失2年突染怪病！梁家榕驚爆差點癱瘓

蝙蝠產卵、安心亞與楊寶楨代言爭議 謝國樑一次說清了

安心亞半夜為這件事累到崩潰！哭喊：怎麼那麼難？

錄影遭女星扯下泳衣掉半顆 她怒：女生不該互相保護嗎

相關新聞

湯優盃／遭印尼直落3 中華隊無緣決賽仍寫新猷

隊史首度闖進湯姆斯盃4強的中華男子羽球隊，今天和印尼隊爭決賽門票，可惜擔綱首點的周天成和印尼名將金廷（Anthony S...

湯優盃／「屠龍」後累了 周天成歷史一役首點不敵金廷

隊史首度闖進湯姆斯盃4強的中華男子羽球隊，今天和印尼隊爭決賽門票，再度擔綱首點的周天成面對印尼「一哥」金廷（Anthon...

桌球／教父vs.小林！國際賽首對決 莊智淵直落3拍下林昀儒

2024年WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽今天展開會內賽賽程，我國跨世代指標選手「莊球教父」莊智淵和「小林同學」林昀儒首輪64...

全大運田徑／擊敗全國紀錄保持人 清大高材生擺脫「安心亞」首摘金

大學4度參加全大運，清華大學高材生邱于庭都和金牌擦身過，今年首度以碩士生身份參賽終於有不同結果，她第一擲就收穫55公尺1...

全大運體操／備戰奧運 丁華恬彈吉他紓壓

東京奧運成為50年來首位踏上五環殿堂的台灣女將，輔仁大學「體操精靈」丁華恬上月再拿下巴黎奧運資格，最後3個月她積極練新動...

全大運體操／二度闖奧運 丁華恬為巴黎準備「大絕招」

東京奧運初登五環殿堂，輔仁大學的「體操精靈」丁華恬上月底遞補拿下巴黎奧運資格，113年全大運成為連莊奧運國手後的第一場比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。