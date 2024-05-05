全大運田徑／擊敗全國紀錄保持人 清大高材生擺脫「安心亞」首摘金

大學4度參加全大運，清華大學高材生邱于庭都和金牌擦身過，今年首度以碩士生身份參賽終於有不同結果，她第一擲就收穫55公尺14的個人最佳成績，第三擲更差點突破女子標槍全國紀錄57公尺15，可惜被判定失敗，讓她113年全大運拿到金牌卻有些小遺憾。

邱于庭3年前港都盃擲出以55公尺13公尺的個人最佳成績，今天第一擲就以1公分差距改寫新猷，力退代表北市大的全國紀錄保持人李慧君和新科U20亞錦賽新科冠軍朱品薰，迎接生涯第一面全大運金牌。

「這場目標就是破全國。」邱于庭透露參賽設定，尤其第一擲感覺挺輕鬆，沒想到就丟出55公尺，讓她更有信心，可惜第三擲被判踩線，她苦笑說：「尊重裁判，不然應該有機會（破全國），如果沒有，至少會破大會紀錄（55公尺32），可能老天要給我更多考驗。」

5度參加全大運，邱于庭連4年都是銀牌作收，被隊友笑稱是「安心亞」，今天場邊還有學妹帶著「安心亞」的加油板來，讓她笑說：「等下要去把牌子折掉。」去年她全大運後右肩受傷，肩盂唇撕裂傷勢遲遲未癒，讓她一度把去年全運會視為選手生涯告別戰，但關鍵戰以53公尺07奪銅，加上復健恢復順利且家人支持，才讓她繼續選手生涯。

從去年萌生退意到今天收穫全大運金牌，邱于庭形容有浴火重生的感覺，儘管今天破全國目標沒達成，她放眼6月1日和2日進行的國際邀請賽，期待再度挑戰李慧君的全國紀錄57公尺15紀錄。