全大運體操／二度闖奧運 丁華恬為巴黎準備「大絕招」

東京奧運初登五環殿堂，輔仁大學的「體操精靈」丁華恬上月底遞補拿下巴黎奧運資格，113年全大運成為連莊奧運國手後的第一場比賽，今天早上她在公開女子組的成隊競賽下場，成為全場焦點，她也順利完成高低槓、跳馬、平衡木和地板動作，讓教練蔡恆政給出「超水準」評價。

丁華恬透過4站世界盃爭取單項積分前2名可拿到的奧運門票，但最後一站卡達多哈站無緣決賽，積分僅排第3位，所幸原本排在第2的西班牙選手卡薩布埃納（Laura Casabuena）在地板取得資格，「恬恬」因此遞補拿到巴黎奧運資格。

卡達回台才2周多，丁華恬提到，過去近3個月都主攻平衡木，前一度比全能已經是1月的亞錦賽選拔賽，今天整體發揮還可以，但體能還沒完全恢復，比到最後一項地板時有些吃力；她透露，月底在烏茲別克塔什干的亞錦賽也會以單項為主，巴黎奧運也將主攻平衡木，現在已經有在練習些新動作，亞錦賽預計來不及嘗試，留到奧運當「秘密武器」。

丁華恬補充說，3年前東京奧運結束後，體操有更改賽制，像是橫木跳的分數下修，她因應新規定，增加連接動作，希望整套動作能愈比愈順暢，巴黎奧運也會以能晉級決賽的動作為主，「目標晉級決賽，拿獎牌！」