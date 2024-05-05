湯優盃／中華男羽奪銅 隊史最佳成績

取得巴黎奧運資格的我國羽球「一哥」周天成和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，7月登上最大舞台前先改寫羽球新頁。中華男子羽球隊打進湯姆斯盃最終4強，昨天雖連輸3點不敵印尼隊、錯過決賽門票，銅牌成績仍創隊史最佳成績，小天更有擊敗丹麥「世界球王」安賽龍表現，為出征巴黎增添信心。

兩年一度的湯優盃是由男子團體賽湯姆斯盃及女子團體賽優霸盃組合而成，今年在成都進行。「一姊」戴資穎領軍的中華女將止步8強，男將8強賽面對安賽龍坐鎮的丹麥隊打出史詩一役，世界排名14的小天在3局大戰「屠龍」，加上「麟洋配」和另組男雙李哲輝／楊博軒奪勝，助隊在5點3勝的賽制中勝出，隊史首度進軍4強，李哲輝跳到小天身上慶祝的畫面一舉登上世界羽球聯盟官網。

晉級4強確保獎牌進帳的中華隊，昨天湯姆斯盃4強碰隊史握有14冠的強敵印尼，再打頭陣的小天錯失第二局5分領先優勢，以18：21、19：21敗給世界排名第7的金廷；第二點男雙王齊麟／李洋又遭世界第7的對手法賈／雷扎逆轉，加上第3點「羽球王子」王子維2局敗給今年亞錦賽金牌喬納坦，錯過進軍決賽機會。

雖沒能挑戰金牌，中華隊奪下銅牌仍創隊史最佳。巴黎奧運要挑戰衛冕的王齊麟透露，全隊都渴望站上頒獎台，但上了球場就是冷靜面對每一拍，這次也把握住機會，帶回隊史第一面湯姆斯盃獎牌。