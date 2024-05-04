國際空中藝術錦標賽好手齊聚 盼將空中舞蹈推向奧運

台灣首次「NoMad S諾瑪絲路空中藝術錦標賽」今天下午在台北三創Clapper Studio揭開序幕，本次大賽由諾瑪瑜珈的創辦人洪念萱發起，旨在以絲綢為媒介，推廣空中舞蹈藝術，錦標賽經過了競爭激烈的初賽選拔後，進入現場決賽比賽，邀請了來自海外和國內專業領域的大師們參與選拔，共設七組比賽，包括空中環、空中舞綢、雙點掛布以及綢吊等項目。

「諾瑪絲路空中藝術錦標賽」隨著正式成軍的NoMad S舞團和國內知名的漾空中舞蹈技藝女神Zoey Yang的精湛演出拉開帷幕，立即讓現場觀眾深刻體驗到空中舞蹈的魅力，享受到精彩絕倫的舞技演出。

這次活動發起者也是諾瑪創辦人洪念萱說：「這次大賽的舉辦可謂是一個夢想成真的時刻。我要感謝五年前那個萌芽的想法，以及去年紐約 Om Factory School of YOGA 的合作夥伴 Fara Marz 先生的鼓勵，讓這個夢想得以實現。他的支持和鼓勵讓我更有信心，也更加堅定地走上了舉辦這場比賽的道路。這次比賽不僅僅是台灣空中舞蹈界的盛事，更是一個國際性的交流平台，決賽中有來自美國、日本、韓國、香港、越南、馬來西亞、泰國等參賽者，可以說是世界各地的優秀選手們匯聚在這裡，共同展示他們對空中藝術、空中舞蹈的才華和熱情。這種跨國參與讓我深感感動，也讓我對未來的發展充滿了信心。」

這次比賽的國際評審陣容實力派聚集，四位來自不同國家的評審大師組成了國際級專業陣容，他們將為比賽注入更多火花，選出最耀眼的冠軍，這次比賽全場精彩萬分，經過激烈選拔之後，最後結果各項冠軍為空中環個人組趙家芸、空中環職業組周芷年、雙點掛布個人組蔡宜庭、雙點掛布職業組吳品諼、空中舞綢職業組王挺竹、空中舞綢個人組江科藝以及綢吊莊維安等人，最佳人氣獎為雙點掛布職業組吳品諼獲得。