桌球／教父vs.小林！國際賽首對決 莊智淵直落3拍下林昀儒

2024年WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽今天展開會內賽賽程，我國跨世代指標選手「莊球教父」莊智淵和「小林同學」林昀儒首輪64強就對決，首度國際賽碰頭「薑是老得辣」，43歲的莊智淵直落3擊敗小21歲的林昀儒，演出「下剋上」戲碼。

莊智淵和林昀儒是2月中華隊在2024 ITTF世界桌球團體錦標賽奪下銅牌，也一舉搶下巴黎奧運門票的靈魂人物；出戰奧運前，兩人先在WTT沙烏地阿拉伯滿貫賽成對手，且是首輪就對決，成會內賽首日的焦點賽事。

過去「桌球教父」和「小林同學」在國內、日本T聯賽等都有交手紀錄，國際賽碰頭卻是首次，世界排名33的莊智淵先以11：6搶下首局，接續兩局再以11：8、11：3拿下，直落3拍下世界排名第7的林昀儒。

今天將在會內賽登場的還有世界排名29的小將高承睿、從會外賽挺進的馮翊新，「一姊」鄭怡靜、陳思羽、劉馨尹和李昱諄也要尋求女單會內賽挺進。