龍舟／鯨神盃錦標賽 銘傳大學男女雙料冠軍、Zero二度封王

2024第19屆鯨神盃龍舟錦標賽今天（4日）在社子島百齡橋下河道舉行，共有63隊參加。經過一整天競技，午後一度大雨傾盆，所幸不影響比賽；最後小龍公開男子組銘傳旭源藍鯨稱王，公開女子組銘傳旭源獨角鯨封后，Zero則在公開混合組奪魁。銘傳成了大贏家，Zero則為二度奪冠。

銘傳體育室教授、龍舟隊教練陳竑廷表示，拿到男女雙料冠軍的關鍵是隊員勤於練習，上周天氣不佳仍勤練不懈。選手雖來自不同學系，內在動機、精神意志卻一致，都是自動自發練習。銘傳龍舟隊成立於2019年，去年拿到3座冠軍，今年已經2冠，接下來將進軍台北國際龍舟賽、新北市議長盃錦標賽。

Zero來自花蓮縣壽豐鄉池南部落，隊長伍鴻志表示，全隊成軍於2016年，目前有30餘人，來自各行各業，他本身從事大理石業。去年曾在花蓮、高雄拿過冠軍，鯨神盃則為二度封王；接下來會參加新北市議長盃與花蓮縣選拔賽，準備前進香港龍舟賽

中午的開幕典禮嘉賓雲集，台北市體育局局長王泓翔表示，龍舟運動考驗團隊合作，鼓手、舵手、槳手同心協力才能奪標。他強調：「今天比賽之後，期待下個月『台北國際龍舟錦標賽』再次見到選手同場競技，更盼明年『雙北世界壯年運動會』輕艇（龍舟）賽大家與外國好手尬一場。」

社子島耆老、台北市龍舟協會理事長陳文尚感謝各級長官、民代，在地好友的支持與協助，使相關設施從無到有，尤其擁有一座完善的百齡龍舟碼頭最為難得，希望龍舟賽不僅是熱鬧的嘉年華會，期待大家划向世界。

巴黎奧運7月登場，台灣法國文化協會主任范龍弘（Laurent VERGAIN）特別到場並應邀致詞，除推廣奧運，並把吉祥物「弗里吉」（Phryge）介紹給大家，更歡迎台灣友人屆時到巴黎欣賞競技、觀光旅遊。

龍舟賽現場還舉辦小型攝影展，由飄浮舟記攝影師王茜瑜和台法文化協會共同發起，用相機記錄「彩虹重擊龍舟隊」成員的身影，非常生動。這些照片在奧運期間將飛往巴黎，與其他15國作品一起參展。這是由法國藝文總署、法國文化協會基金會與攝影藝術家Emilien籌組的國際性計劃「Sport Friendly（運動友善）-多樣性樣貌」，來自台灣的團隊能夠入選十分難得。