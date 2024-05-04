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湯優盃／遭印尼直落3 中華隊無緣決賽仍寫新猷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
晉級4強的中華隊，確定有獎牌進帳，寫下隊史最佳成績，可惜今天面對印尼沒能再進一步。 圖／法新社
晉級4強的中華隊，確定有獎牌進帳，寫下隊史最佳成績，可惜今天面對印尼沒能再進一步。 圖／法新社

隊史首度闖進湯姆斯盃4強的中華男子羽球隊，今天和印尼隊爭決賽門票，可惜擔綱首點的周天成和印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting）的拉鋸戰中吞敗，第2點男雙「麟洋配王齊麟李洋又遭世界第7的對手法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）逆轉，第3點「羽球王子」王子維也不敵喬納坦（Jonatan Christie），錯過繼續推進隊史最佳成績的機會。

晉級4強的中華隊，確定有獎牌進帳，寫下隊史最佳成績，可惜今天面對印尼沒能再進一步。8強賽力退丹麥「世界球王」安賽龍的小天，第二局錯失5分領先優勢，最終以18：21、19：21敗給世界排名第7的金廷。

第2點男雙，世界第10的「麟洋配」王齊麟／李洋出戰法賈／雷扎，首局19：16時王齊麟分球直接把球送到大對角，得分後自己都振臂為自己慶祝；「麟洋配」第一個局點，王齊麟挑球把球送到邊線，印尼對手判斷失誤沒有回球，讓「麟洋配」以21：16先下一城。

第二局「麟洋配」開出3：0領先，但遭對手追平，兩組選手比數一路拉鋸到16：16，印尼組合連下4分取得局點優勢，「麟洋配」先連追3分，但追平機會王齊麟回球掛網，讓印尼組合21：19扳平局數，決勝局更是從沒嘗過落後滋味，以21：18逆轉為印尼搶下「聽牌」優勢。

第3點男單，世界排名23的「羽球王子」王子維碰上世界第3、今年全英公開賽和亞錦賽金牌喬納坦（Jonatan Christie），王子維過往對戰雖握有8勝6敗優勢，但今天沒能延續3月法國公開賽奪勝氣勢，以11：21、16：21吞敗，也讓印尼直落三拿下決賽門票。

兩年一度的湯優盃是由男子團體賽湯姆斯盃（Thomas Cup）及女子團體賽優霸盃（Uber Cup）兩項賽事組合而成。中華隊優霸盃最佳成績是2006年的4強，今年雖有「一姊」戴資穎領軍，但小戴打完首戰後就養傷未再出賽，最終8強止步；組成「最強中華隊」的男團今天雖結束賽程，闖進4強仍寫下隊史最佳成績。

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