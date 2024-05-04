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全大運／泳將齊聚台中北區國運游泳館爭霸 林鴻道、李昱叡到場頒獎

聯合報／ 即時報導
中華奧會主席林鴻道（前左）與台中市運動局局長李昱叡（前右）共同為選手頒獎。圖／台中市運動局提供
中華奧會主席林鴻道（前左）與台中市運動局局長李昱叡（前右）共同為選手頒獎。圖／台中市運動局提供

113年全國大專校院運動會今天（4日）正式登場，其中游泳賽事一連五天在台中市北區國民運動中心游泳館舉行，台中市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場關心場地使用情形，也歡迎全國各地好手齊聚台中競技，勉勵參賽選手勇於發揮，爭取榮譽。

李昱叡表示，台中北區國運游泳館是市長盧秀燕擔任立委任內爭取興建，是符合國際游泳總會（FINA）規範的游泳競賽場館，也是全台首創「一館三池-競賽池、跳水池、熱身池」的水上活動室內競賽場地，自盧市長上任後，連年舉辦全國重要賽事，市府持續打造游泳運動優質環境，提供選手交流競技的場地。

運動局表示，這屆全大運台中子弟精銳盡出，包括傅堃銘、林姵彣、陳俞蓉、邱羿臻、何品莉、王學冠、賴秉杰等游泳名將出賽，其中台體大林姵彣公開女組50公尺蛙式挑戰6連霸成功，歡迎市民朋友到場支持，為選手加油。

此外，台中之光柔道男神楊勇緯首度以教練身分，率隊參加全大運，陪同選手一同出賽。李昱叡也前往賽場為選手們加油打氣，目前楊勇緯正為7月巴黎奧運積極備戰，預祝楊勇緯成功挺進巴黎奧運，再創高峰。

今天出席游泳賽會來賓包含教育部體育署長鄭世忠、中華奧會主席林鴻道、台中市政府運動局長李昱叡、台灣大學校長陳文章、國立體大校長邱炳坤、副校長陳國儀、副校長黃東治、中華民國游泳協會秘書長曾正宗等。

全大運 林姵彣 楊勇緯

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