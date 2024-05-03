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湯優盃／創造歷史！周天成、兩男雙組合攜手退丹麥 中華隊首闖4強

湯優盃／創造歷史！周天成、兩男雙組合攜手退丹麥 中華隊首闖4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成(左)打敗「球王」丹麥安賽龍。 新華社
周天成(左)打敗「球王」丹麥安賽龍。 新華社

2024湯優盃羽球團體賽男團8強賽程，我國今天由一哥周天成領銜出戰由世界球王安賽龍坐鎮的強敵丹麥，周天成不僅在今天拿下生涯對戰安賽龍的第4勝，接續的兩組男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、李哲輝／楊博軒也分別擊敗對手，助中華隊以3：1擊敗丹麥，隊史首闖湯姆斯盃4強。

在我國女團今天中午於8強賽不敵南韓後，男團8強賽也在晚間登場，首點單打也上演兩國一哥對決，由周天成出戰世界球王安賽龍，雙方生涯前21度交手周天成雖然僅拿下3勝，不過今天交手周天成卻打出精彩一戰。

在首局賽事中，周天成就展現驚人的纏功，在開賽後一度5分落後的情況下急起直追，反以11：10領先進入技術暫停，並且在下半局的拉鋸戰中率先搶下局點，以21：19先下一城。

第二局儘管安賽龍以21：14扳回一城，但第三局周天成在拉鋸戰中穩住陣腳，在局末拉出一波3：0逆轉戰局，讓安賽龍一度氣的摔拍，最終周天成也以21：19險勝，不僅為中華隊搶下第一點，還拿下生涯對戰安賽龍的第4勝。

李洋(右)／王齊麟組合奪勝。 新華社
李洋(右)／王齊麟組合奪勝。 新華社

第二點雙打我國則由「麟洋配」王齊麟／李洋出戰世界排名第4名的阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），儘管在排名上處於落後，但「麟洋配」過去與丹麥組合交手打得相當得心應手，今天也僅花37分鐘就以21：14、21：15勝出，為中華隊取得2：0聽牌。

第三點中華隊由「左手重砲」林俊易乘勝追擊，面對世界排名第4名的安東森（Anders Antonsen），開賽就拉出9：2攻勢，儘管安東森靠著節奏變換，一度追到2分差距，但仍是無法擋下林俊易的猛攻，讓他以21：14先下一城，不過安東森接下來兩局急起直追，最終以21：10、21：14逆轉勝出，幫助丹麥延長戰線。

林俊易不幸落敗。 新華社
林俊易不幸落敗。 新華社

第四點中華隊派出李哲輝／楊博軒出戰丹麥瑟高（Frederik Sogaard）／克雅爾（Rasmus Kjaer），也是雙方繼今年3月德國公開賽後再度交手，最終李哲輝／楊博軒以23：21、21：18勝出，助中華隊以3：1取勝，隊史首闖湯姆斯盃4強賽。

中華隊 周天成 安賽龍

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