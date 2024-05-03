自行車／單車漫遊雲嘉南 用不一樣視野和速度深度體驗

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聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲管處5月初舉辦兩天的媒體及相關者踩線團。圖／雲管處提供
雲管處5月初舉辦兩天的媒體及相關者踩線團。圖／雲管處提供

2024交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處推動轄區內年度自行車相關活動，下半年起將規劃一系列的大型活動之外，而為了推廣轄區內的自行車活動以及周邊遊程，特地於5月初舉辦兩天的媒體及相關者踩線團，邀請大家走訪雲、嘉、南，一邊騎車一邊走訪各處景點，體驗在地生活，也希望藉由大家的宣傳，讓外界更認識雲、嘉、南濱海地帶。

參訪行程首個重點放在雲林口湖，雲管處在這裡設有遊客服務中心，而一旁的「椬梧滯洪池」則是當地最特殊的景點，有「雲林的日月潭」之稱。下午參訪團驅車前往嘉義好美里，先參觀畫滿3D彩繪的好美船屋，並且在這裡體驗手工製作環保釣竿，之後踏上鐵馬，參觀同樣有豐富3D彩繪的好美里社區，然後前往附近的魚塭，來場垂釣體驗。

接續大家前往台南市北門區，這在過去是曬鹽重鎮，如今發展成為與鹽業息息相關的觀光景點，參觀完洗滌鹽工廠，見識了全台唯一的日據時代洗鹽機器，還有數十年不壞的高度鹽分滷水，還看到鹽的各種周邊相關商品。之後搭乘拉拉車遊經北門著名的「錢來也」商店，抹香鯨標本，浪漫的水晶教堂之後，大家再騎著車，前往北門著名的「井仔腳瓦盤鹽田」。

隔日行程，從台江的山海圳開始，山海圳綠道從鹽水溪口溼地一路向東，從水路、陸路再到山路，最遠可以走到台灣最高的玉山，離開台江，大家騎車前往四草大眾廟，在這裡還能搭上竹筏，觀賞紅樹林以及難得一見的綠色隧道。

離開綠色隧道後大家前往國聖港燈塔，海堤邊騎起車來有些吃力，遠遠就可以看到一片黃沙中矗立著的黑白鋼架結構，這就是台灣極西點的國聖港燈塔。在必比登推薦的黑琵食堂用過午餐，大家前往馬沙溝3D彩繪村。離開馬沙溝，一行人經過青鯤鯓扇形鹽田，最後來到七股鹽山。

雲管處將於5月18、19兩日舉辦今年系列自行車活動的領騎人員培訓，目前已經開放報名，歡迎對於自行車旅遊有興趣的朋友踴躍報名，上課地點為台南市北門區北門遊客服務中心。此外，5月25日也將舉辦「輪轉山海圳，邁向成功之路」自行車活動，預計由正統鹿耳門聖母廟出發，往南騎經山海圳自行車道、然後前往四草大眾廟搭竹筏遊綠色隊道，再騎往鄭成功紀念公園，看看四當年鄭成功上岸的地點，最後再騎車回到聖母廟。將近40公里的騎乘，既有媽祖的洗禮，也透過騎乘向今年400歲的鄭成功致敬，也請朋友們密切關注報名訊息，歡迎大家一起來，用不一樣的視野和速度，來看看不一樣的雲嘉南。

雲管處5月初舉辦兩天的媒體及相關者踩線團。圖／雲管處提供
雲管處5月初舉辦兩天的媒體及相關者踩線團。圖／雲管處提供
雲管處許宗民處長親自騎車帶大家參觀
雲管處許宗民處長親自騎車帶大家參觀

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