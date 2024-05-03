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高球／美國高協特別禮遇 伍茲連30年獲美國公開賽資格

中央社／ 台北3日電
伍茲。 路透
伍茲。 路透

美國高爾夫協會（USGA）宣布，今年美國公開賽將給予伍茲「特別參賽資格」，而他也已經回覆允諾出賽，這將是伍茲生涯連續30年取得美國公開賽的參賽資格。

2024年美國公開賽將於6月13至16日在北卡羅來納州的松林高爾夫鄉村俱樂部2號球場舉行（PinehurstResort & Country Club Course No.2）。

伍茲（Tiger Woods）自從1995年首度取得美國公開賽的參賽資格後，今年首度失去這場大賽的參賽門票，不過美國高協很給力，直接頒發特別參賽資格給伍茲，讓他完成連續30年都有美國公開賽的參賽機會。

伍茲在官方聲明稿中指出，美國公開賽是國家的大賽，對高爾夫是非常有意義的一場活動，「對我的職業生涯也獨具意義，收到這個特別邀請讓我非常興奮，也很期待能在這場比賽登場。」

根據伍茲生涯的紀錄，他分別在2000、2002、2008年拿過3次美國公開賽冠軍，但最近一次出賽已是2020年，當時他前2回合結束後被淘汰。

現年48歲的伍茲，自從2021年2月發生嚴重車禍後，右腳粉碎性骨折的傷勢就一直困擾著他參賽頻率，上週的美國名人賽，是伍茲今年唯一「完賽」的比賽。

年度四大賽中，伍茲擁有美國名人賽及PGA錦標賽的終身參賽資格，英國公開賽也可以打到60歲。唯獨美國公開賽規定較嚴格，奪冠球員只能保有10年參賽權，而在2008年奪冠的伍茲，到2019年就失去參賽資格，幸好他當年拿到美國名人賽冠軍，又因此獲得5年美國公開賽的參賽資格，直到今年結束。

伍茲並不是唯一獲得美國公開賽特別禮遇的球員，過去包括名將尼克勞斯（Jack Nicklaus）、帕瑪（Arnold Palmer）、華生（Tom Watson）都曾多次獲得這項殊榮。

伍茲 美國公開賽 高爾夫

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